|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:44
zРадио написав:
Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.
Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою.
Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:51
zРадио написав:
то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
а вся Германия или вся Польша едут на работу/пмж в столицу и в города миллионники? Зарплата тут слабый аргумент, всегда можно снять двушку вскладчину, комнату, койкоместо что уже дает возможность работать в столице. А вот количество метров в аренде на человека было бы показательно, но таких метрик нет, и вообще наш рынок аренды в глубокой тени.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8949
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:52
zerocool написав: zРадио написав:
Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.
Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою.
Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.
Доходы не могут быть не причем. Но с вашим другим утверждением я скорее согласен и могу его объяснить. Шоколад сделан чуть менее, чем полностью из биржевых товаров. Его цена по миру будет отличаться незначительно. Исключение - hand-made, поскольку стоимость труда везде реально разная, порой - радикально. Аренда так же относится к категории продукта, существенно отличающегося по цене в зависимости от локации. Поэтому и коррелирует с уровнем доходов (стоимостью труда) она гораздо сильнее, чем шоколад и прочие fmcg
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11412
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2647 раз.
- Подякували: 5773 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:55
zРадио написав:
Поэтому и коррелирует с уровнем доходов (стоимостью труда) она гораздо сильнее, чем шоколад и прочие fmcg
корреляция есть но не к киевским доходам, скорее обратная - к уровням дохода в провинции, чем они ниже тем больше желающих выехать на Киев (и дальше).
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8949
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|87834
|13005414
|
Нед 24 жов, 2021 16:55
beee
|
|703
|354027
|
|
|20
|50273
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|