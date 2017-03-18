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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2155215621572158
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:44

  zРадио написав:Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.

Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.

Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою.
Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
а вся Германия или вся Польша едут на работу/пмж в столицу и в города миллионники? Зарплата тут слабый аргумент, всегда можно снять двушку вскладчину, комнату, койкоместо что уже дает возможность работать в столице. А вот количество метров в аренде на человека было бы показательно, но таких метрик нет, и вообще наш рынок аренды в глубокой тени.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:52

  zerocool написав:
  zРадио написав:Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.

Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.

Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою.
Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.


Доходы не могут быть не причем. Но с вашим другим утверждением я скорее согласен и могу его объяснить. Шоколад сделан чуть менее, чем полностью из биржевых товаров. Его цена по миру будет отличаться незначительно. Исключение - hand-made, поскольку стоимость труда везде реально разная, порой - радикально. Аренда так же относится к категории продукта, существенно отличающегося по цене в зависимости от локации. Поэтому и коррелирует с уровнем доходов (стоимостью труда) она гораздо сильнее, чем шоколад и прочие fmcg
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Поэтому и коррелирует с уровнем доходов (стоимостью труда) она гораздо сильнее, чем шоколад и прочие fmcg
корреляция есть но не к киевским доходам, скорее обратная - к уровням дохода в провинции, чем они ниже тем больше желающих выехать на Киев (и дальше).
vitaliian
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  #<1 ... 2155215621572158
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