Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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zРадио написав:Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.
Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою. Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.
zРадио написав:то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
а вся Германия или вся Польша едут на работу/пмж в столицу и в города миллионники? Зарплата тут слабый аргумент, всегда можно снять двушку вскладчину, комнату, койкоместо что уже дает возможность работать в столице. А вот количество метров в аренде на человека было бы показательно, но таких метрик нет, и вообще наш рынок аренды в глубокой тени.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь.
Саме так, numbeo і був створений для порівняння купівельної спроможності в різних країнах.
Але ми тут говоримо про оренду, і вона в Києві повністю відповідає рівню інших цін або є навіть нижчою. Доходи тут особливо ні до чого, можна точно так само сказати що ціни на шоколад переоцінені або на таксі і ось-ось повинні впасти.
Доходы не могут быть не причем. Но с вашим другим утверждением я скорее согласен и могу его объяснить. Шоколад сделан чуть менее, чем полностью из биржевых товаров. Его цена по миру будет отличаться незначительно. Исключение - hand-made, поскольку стоимость труда везде реально разная, порой - радикально. Аренда так же относится к категории продукта, существенно отличающегося по цене в зависимости от локации. Поэтому и коррелирует с уровнем доходов (стоимостью труда) она гораздо сильнее, чем шоколад и прочие fmcg
vitaliian написав:а вся Германия или вся Польша едут на работу/пмж в столицу и в города миллионники?
Население столиц и миллионников в Германии и Польше к общестрановому в аккурат соответствует тому, что наблюдается у нас. Даже при большом желании вряд ли удастся найти аргументы, которыми можно было бы всерьез оппонировать. Единственное различие Украины и Германии (но не Украины и Польши), которое можно притянуть за уши - это то, что у нас город самых высоких цен аренды - столица, а в Германии - не-столица. Но и тут все развилится, когда вы привяжете цены аренды к зарплатам, и получится, что более дорогую аренду Мюнхена оплачивают более высокие баварские зарплаты
zerocool написав:zРадио Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.
Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.
Для Берліна (та й Парижа):
Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent) Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in Berlin Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in Berlin Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in Berlin
У порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:
Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent) Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in Warsaw Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in Warsaw Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in Warsaw Groceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw
Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится.
Аргумент об относительно малом количестве однушек в центре Киева в сравнении с другими столицами, лично я считаю ничтожным, поскольку отсутствуют какие-либо объективные данные на этот счет, но цепляться за него никому не запрещаю, поскольку и обратное доказать невозможно
В Украине очень многое не соответствует доходам. Как никак титул "самой бедной страны Европы обязывает". В Украине продукты питания вполне таки по мировым ценам, ибо производители могут продать на экспорт, а не на внутренний рынок. Некоторое исключение тн "борщевой набор", но и это уже давно выросло в цене относительно доходов. Официальные авто намного дороже, чем во многих западных странах и именно поэтому торговцы американскими битками делают офигенные бабки привозя сюда металлолом с копарта, ремонтируя относительно дешевой рабочей силой в Украине, продавая дешевле аналогичных бу, некогда купленных в украинских салонах и имея очень некислый навар. Кстати, их доходы никак не попадают в данные госстата. Между тем, их уже много. Мой знакомый на момент 1,5 года назад за месяц привез 10 машин. Он тогда только полгода как начал этим заниматься. На первой своей машине заработал 300 баксов. На этих 10 машинах имел от 500 до 1500 баксов. Без рекламы, чисто "сарафанное радио". Потом как-то не спрашивал, но думаю, что бизнес растет. Никак в статистику не попадают зарплаты рабочих строительных специальностей занятых на ремонтах концептуальных овноблоков. И гаражных СТО. И спекулей, покупающих сх продукцию на Троещине и перепродающих на рынках Киева. И мелких фермеров, продающих на тех-же рынках свою продукцию за нал. И огромного уже слоя разного рода аутсортсеров, работающих на рынке США и Канады - диспетчеры тракеров, работники колл-центров, учителя по зуму, переводчики, аккаунтенты и тд. Ну и как в статистику может попасть актуальная цена аренды в Киеве, где 99,9999% рынка аренды находится в тени - я тоже не понимаю. Можно, конечно, взять хотелки с профильных ресурсов, но они не дают никакой инфы. Я выставляю по цене Х0000, оно не сдается и снижаю со скоростью 500 грн в неделю до нахождения точки пересечения спроса и предложения. Но все это время висит цена ВЫШЕ это точки. Она не релевантна цене сделки. При всем уважении, есть вещи, которые невозможно причесать под статистику из-за отсутствия достоверных данных ввиду теневого характера.