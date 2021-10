zerocool написав:

Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.Для Берліна (та й Парижа):Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in BerlinRent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in BerlinRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in BerlinУ порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in WarsawRent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in WarsawRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in WarsawGroceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw