Додано: Нед 24 жов, 2021 19:30

zРадио написав: zerocool написав: zРадио

Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.



Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.



Для Берліна (та й Парижа):



Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)

Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in Berlin

Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in Berlin

Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in Berlin



У порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:



Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)

Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in Warsaw

Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in Warsaw

Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in Warsaw

Groceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.Для Берліна (та й Парижа):Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in BerlinRent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in BerlinRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in BerlinУ порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in WarsawRent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in WarsawRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in WarsawGroceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw



Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится.



Аргумент об относительно малом количестве однушек в центре Киева в сравнении с другими столицами, лично я считаю ничтожным, поскольку отсутствуют какие-либо объективные данные на этот счет, но цепляться за него никому не запрещаю, поскольку и обратное доказать невозможно



https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... itemId=105 Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится.Аргумент об относительно малом количестве однушек в центре Киева в сравнении с другими столицами, лично я считаю ничтожным, поскольку отсутствуют какие-либо объективные данные на этот счет, но цепляться за него никому не запрещаю, поскольку и обратное доказать невозможно

В Украине очень многое не соответствует доходам.Как никак титул "самой бедной страны Европы обязывает".В Украине продукты питания вполне таки по мировым ценам, ибо производители могут продать на экспорт, а не на внутренний рынок. Некоторое исключение тн "борщевой набор", но и это уже давно выросло в цене относительно доходов.Официальные авто намного дороже, чем во многих западных странах и именно поэтому торговцы американскими битками делают офигенные бабки привозя сюда металлолом с копарта, ремонтируя относительно дешевой рабочей силой в Украине, продавая дешевле аналогичных бу, некогда купленных в украинских салонах и имея очень некислый навар. Кстати, их доходы никак не попадают в данные госстата. Между тем, их уже много. Мой знакомый на момент 1,5 года назад за месяц привез 10 машин. Он тогда только полгода как начал этим заниматься. На первой своей машине заработал 300 баксов. На этих 10 машинах имел от 500 до 1500 баксов. Без рекламы, чисто "сарафанное радио". Потом как-то не спрашивал, но думаю, что бизнес растет.Никак в статистику не попадают зарплаты рабочих строительных специальностей занятых на ремонтах концептуальных овноблоков. И гаражных СТО. И спекулей, покупающих сх продукцию на Троещине и перепродающих на рынках Киева. И мелких фермеров, продающих на тех-же рынках свою продукцию за нал. И огромного уже слоя разного рода аутсортсеров, работающих на рынке США и Канады - диспетчеры тракеров, работники колл-центров, учителя по зуму, переводчики, аккаунтенты и тд.Ну и как в статистику может попасть актуальная цена аренды в Киеве, где 99,9999% рынка аренды находится в тени - я тоже не понимаю. Можно, конечно, взять хотелки с профильных ресурсов, но они не дают никакой инфы. Я выставляю по цене Х0000, оно не сдается и снижаю со скоростью 500 грн в неделю до нахождения точки пересечения спроса и предложения. Но все это время висит цена ВЫШЕ это точки. Она не релевантна цене сделки.При всем уважении, есть вещи, которые невозможно причесать под статистику из-за отсутствия достоверных данных ввиду теневого характера.