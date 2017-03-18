Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
на нерухомість - також. В даний момент. Що буде далі - невідомо. Можливо, прогноз п.зРадіо - частково реалізується. До речі, на "вторинці" вже спостерігається насичення ринку. Правда, неліквідом або малоліквідом)))
По отношению к минималке в Киеве цена аренды кавалерки завышена, по сравнению с Варшавой. А в абсолютных цифрах примерно то на то +/- что подтверждает тезис что цены у нас уже польские, а зарплаты всё ещё украинские . Ключевой вопрос куда девается разница? Я думаю уходит на оплату долгов и коррупцию, поэтому минималка вдвое ниже.
Не могут две семьи с одинаковым доходом тратить на себя одинаково, если одна по уши в кредитах а другая нет. В масштабе страны кредиты вычитаются до выплаты зарплат, а не после (как в примере с семьями). Но суть та же.
Так что вывод цены на аренду адекватные, вопросы скорее к зарплатам и распределению ресурсов, к чему аренда уже никакого отношения не имеет. Магазины же не делают клиентам скидку, за то что у них кредиты? Почему арендодатели должны.
Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра