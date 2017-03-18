vitaliian написав:

Можно взять минималку и посмотреть что на эти деньги сдают в Варшаве и Киеве.Минималка в Польше 2100 злотых (14 тыс грн)Аренда кавалерки в Варшаве 1600 злотых (10640 грн)Данные по аренде отсюдаТам и фото кавалерки есть.По отношению к минималке в Киеве цена аренды кавалерки завышена, по сравнению с Варшавой. А в абсолютных цифрах примерно то на то +/- что подтверждает тезис что цены у нас уже польские, а зарплаты всё ещё украинские . Ключевой вопрос куда девается разница? Я думаю уходит на оплату долгов и коррупцию, поэтому минималка вдвое ниже.Не могут две семьи с одинаковым доходом тратить на себя одинаково, если одна по уши в кредитах а другая нет. В масштабе страны кредиты вычитаются до выплаты зарплат, а не после (как в примере с семьями). Но суть та же.Так что вывод цены на аренду адекватные, вопросы скорее к зарплатам и распределению ресурсов, к чему аренда уже никакого отношения не имеет. Магазины же не делают клиентам скидку, за то что у них кредиты? Почему арендодатели должны.