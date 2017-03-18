Додано: Пон 25 жов, 2021 12:36

zРадио написав: Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников. Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников.

Во-первых, речь о официальной, а не реальной. Во-вторых, я эту стату давно не смотрел, но по последней инфе от госстата на конкретно на минималке сидело менее 10% - налоговая с подозрением относится к ставкам ровно в минималку, потому стараются делать хоть немножко, но больше, чтобы не привлекать внимания.Сама минималка чаще всего встречается как реальная ЗП в бюджетных организациях.Выплаты ЕСВ переходом на частичную занятость не решаются - даже если работать на полставки, ЕСВ платится, как с целой минималки, эту норму вроде бы не отменяли.Также оформление работников ФОПами популярно далеко не только в ИТ.Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш.И кстати, вы серьезно хотите сказать, что работники, реально получающие минималку (не серую ЗП и не ФОПы), являются ЦА рынка аренды?