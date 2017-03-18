Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
на нерухомість - також. В даний момент. Що буде далі - невідомо. Можливо, прогноз п.зРадіо - частково реалізується. До речі, на "вторинці" вже спостерігається насичення ринку. Правда, неліквідом або малоліквідом)))
По отношению к минималке в Киеве цена аренды кавалерки завышена, по сравнению с Варшавой. А в абсолютных цифрах примерно то на то +/- что подтверждает тезис что цены у нас уже польские, а зарплаты всё ещё украинские . Ключевой вопрос куда девается разница? Я думаю уходит на оплату долгов и коррупцию, поэтому минималка вдвое ниже.
Не могут две семьи с одинаковым доходом тратить на себя одинаково, если одна по уши в кредитах а другая нет. В масштабе страны кредиты вычитаются до выплаты зарплат, а не после (как в примере с семьями). Но суть та же.
Так что вывод цены на аренду адекватные, вопросы скорее к зарплатам и распределению ресурсов, к чему аренда уже никакого отношения не имеет. Магазины же не делают клиентам скидку, за то что у них кредиты? Почему арендодатели должны.
Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра
rjkz написав:При всем уважении, есть вещи, которые невозможно причесать под статистику из-за отсутствия достоверных данных ввиду теневого характера.
И именно поэтому я выше предложил перепроверить зависимость цены-доходы по странам со схожей структурой теневого сектора (сам это для себя сделав ). Отнимать у людей надежды не собирался ))
Милостиво пардоньте, но Вы писали о Польше и Германии. Там схожий теневой сектор? Или я что-то мисандерстуд?
Так вот же
Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится
Faceless написав:Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра
К сожалению, вы неправы. Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников. И далеко не потому, что сверху идет конверт - выплаты по ЕСВ и НДФЛ легко регулируются переводом с полной на частичную занятость, а сама минимальная зарплата часто встречается в организациях, в которых практика конвертов попросту не существует
zРадио написав:Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников.
Во-первых, речь о официальной, а не реальной. Во-вторых, я эту стату давно не смотрел, но по последней инфе от госстата на конкретно на минималке сидело менее 10% - налоговая с подозрением относится к ставкам ровно в минималку, потому стараются делать хоть немножко, но больше, чтобы не привлекать внимания. Сама минималка чаще всего встречается как реальная ЗП в бюджетных организациях. Выплаты ЕСВ переходом на частичную занятость не решаются - даже если работать на полставки, ЕСВ платится, как с целой минималки, эту норму вроде бы не отменяли. Также оформление работников ФОПами популярно далеко не только в ИТ. Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш. И кстати, вы серьезно хотите сказать, что работники, реально получающие минималку (не серую ЗП и не ФОПы), являются ЦА рынка аренды?
Сейчас устраиваюсь на работу в бюджетную орг. Обещают 8кг оф(т.е. около 6,5кг.на руки) Директора сразу предупредил, что за такие гроши разве по пару часов в день или раз в несколько дней по 8часов.+обещают калым.Работа скорее интеллектуальная , чем физическая.