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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2156215721582159
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:15

  vitaliian написав:цены на аренду адекватные

на нерухомість - також.
В даний момент.
Що буде далі - невідомо.
Можливо, прогноз п.зРадіо - частково реалізується.
До речі, на "вторинці" вже спостерігається насичення ринку.
Правда, неліквідом або малоліквідом)))
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:56

  vitaliian написав:Можно взять минималку и посмотреть что на эти деньги сдают в Варшаве и Киеве.

Минималка в Польше 2100 злотых (14 тыс грн)

Аренда кавалерки в Варшаве 1600 злотых (10640 грн)

Данные по аренде отсюда

https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
Там и фото кавалерки есть.

По отношению к минималке в Киеве цена аренды кавалерки завышена, по сравнению с Варшавой. А в абсолютных цифрах примерно то на то +/- что подтверждает тезис что цены у нас уже польские, а зарплаты всё ещё украинские . Ключевой вопрос куда девается разница? Я думаю уходит на оплату долгов и коррупцию, поэтому минималка вдвое ниже.

Не могут две семьи с одинаковым доходом тратить на себя одинаково, если одна по уши в кредитах а другая нет. В масштабе страны кредиты вычитаются до выплаты зарплат, а не после (как в примере с семьями). Но суть та же.

Так что вывод цены на аренду адекватные, вопросы скорее к зарплатам и распределению ресурсов, к чему аренда уже никакого отношения не имеет. Магазины же не делают клиентам скидку, за то что у них кредиты? Почему арендодатели должны.

Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:12

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:При всем уважении, есть вещи, которые невозможно причесать под статистику из-за отсутствия достоверных данных ввиду теневого характера.


И именно поэтому я выше предложил перепроверить зависимость цены-доходы по странам со схожей структурой теневого сектора (сам это для себя сделав :wink: ). Отнимать у людей надежды не собирался ))


Милостиво пардоньте, но Вы писали о Польше и Германии. Там схожий теневой сектор?
Или я что-то мисандерстуд?


Так вот же :lol:

Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится


  Faceless написав:Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра


К сожалению, вы неправы. Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников. И далеко не потому, что сверху идет конверт - выплаты по ЕСВ и НДФЛ легко регулируются переводом с полной на частичную занятость, а сама минимальная зарплата часто встречается в организациях, в которых практика конвертов попросту не существует
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников.

Во-первых, речь о официальной, а не реальной. Во-вторых, я эту стату давно не смотрел, но по последней инфе от госстата на конкретно на минималке сидело менее 10% - налоговая с подозрением относится к ставкам ровно в минималку, потому стараются делать хоть немножко, но больше, чтобы не привлекать внимания.
Сама минималка чаще всего встречается как реальная ЗП в бюджетных организациях.
Выплаты ЕСВ переходом на частичную занятость не решаются - даже если работать на полставки, ЕСВ платится, как с целой минималки, эту норму вроде бы не отменяли.
Также оформление работников ФОПами популярно далеко не только в ИТ.
Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш.
И кстати, вы серьезно хотите сказать, что работники, реально получающие минималку (не серую ЗП и не ФОПы), являются ЦА рынка аренды?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:24

Сейчас устраиваюсь на работу в бюджетную орг. Обещают 8кг оф(т.е. около 6,5кг.на руки) Директора сразу предупредил, что за такие гроши разве по пару часов в день или раз в несколько дней по 8часов.+обещают калым.Работа скорее интеллектуальная , чем физическая.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:58

Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов

Из какого источника?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:26

  Faceless написав:
zРадио написав:Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов

Из какого источника?


Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:

16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.

Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:

16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.

Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше

Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
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