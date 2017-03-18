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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2157215821592160>
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:15

  vitaliian написав:цены на аренду адекватные

на нерухомість - також.
В даний момент.
Що буде далі - невідомо.
Можливо, прогноз п.зРадіо - частково реалізується.
До речі, на "вторинці" вже спостерігається насичення ринку.
Правда, неліквідом або малоліквідом)))
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:56

  vitaliian написав:Можно взять минималку и посмотреть что на эти деньги сдают в Варшаве и Киеве.

Минималка в Польше 2100 злотых (14 тыс грн)

Аренда кавалерки в Варшаве 1600 злотых (10640 грн)

Данные по аренде отсюда

https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
Там и фото кавалерки есть.

По отношению к минималке в Киеве цена аренды кавалерки завышена, по сравнению с Варшавой. А в абсолютных цифрах примерно то на то +/- что подтверждает тезис что цены у нас уже польские, а зарплаты всё ещё украинские . Ключевой вопрос куда девается разница? Я думаю уходит на оплату долгов и коррупцию, поэтому минималка вдвое ниже.

Не могут две семьи с одинаковым доходом тратить на себя одинаково, если одна по уши в кредитах а другая нет. В масштабе страны кредиты вычитаются до выплаты зарплат, а не после (как в примере с семьями). Но суть та же.

Так что вывод цены на аренду адекватные, вопросы скорее к зарплатам и распределению ресурсов, к чему аренда уже никакого отношения не имеет. Магазины же не делают клиентам скидку, за то что у них кредиты? Почему арендодатели должны.

Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:12

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:При всем уважении, есть вещи, которые невозможно причесать под статистику из-за отсутствия достоверных данных ввиду теневого характера.


И именно поэтому я выше предложил перепроверить зависимость цены-доходы по странам со схожей структурой теневого сектора (сам это для себя сделав :wink: ). Отнимать у людей надежды не собирался ))


Милостиво пардоньте, но Вы писали о Польше и Германии. Там схожий теневой сектор?
Или я что-то мисандерстуд?


Так вот же :lol:

Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится


  Faceless написав:Вот только бессмысленно брать минималку. У нас минималка - просто базовая цифра для бюджета и политинструмент, не более. С прожиточным минимумумов, потребкорзиной и пр - почти не коррелирует. Средняя ЗП была бы куда лучшим показателем, но увы, у нас это фейк, а не цифра


К сожалению, вы неправы. Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников. И далеко не потому, что сверху идет конверт - выплаты по ЕСВ и НДФЛ легко регулируются переводом с полной на частичную занятость, а сама минимальная зарплата часто встречается в организациях, в которых практика конвертов попросту не существует
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Минималка у нас - самая распространенная зарплата (мода), на которой сидит 24% наемных работников.

Во-первых, речь о официальной, а не реальной. Во-вторых, я эту стату давно не смотрел, но по последней инфе от госстата на конкретно на минималке сидело менее 10% - налоговая с подозрением относится к ставкам ровно в минималку, потому стараются делать хоть немножко, но больше, чтобы не привлекать внимания.
Сама минималка чаще всего встречается как реальная ЗП в бюджетных организациях.
Выплаты ЕСВ переходом на частичную занятость не решаются - даже если работать на полставки, ЕСВ платится, как с целой минималки, эту норму вроде бы не отменяли.
Также оформление работников ФОПами популярно далеко не только в ИТ.
Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш.
И кстати, вы серьезно хотите сказать, что работники, реально получающие минималку (не серую ЗП и не ФОПы), являются ЦА рынка аренды?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:24

Сейчас устраиваюсь на работу в бюджетную орг. Обещают 8кг оф(т.е. около 6,5кг.на руки) Директора сразу предупредил, что за такие гроши разве по пару часов в день или раз в несколько дней по 8часов.+обещают калым.Работа скорее интеллектуальная , чем физическая.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:58

Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов

Из какого источника?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:26

  Faceless написав:
zРадио написав:Faceless

Могу дать распределение общенациональных зарплат по сегментам от 6 тыс грн с шагом 1 тыс, но вы будете нудить, что такая статистика хуже домыслов

Из какого источника?


Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:

16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.

Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:

16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.

Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше

Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш.

Смешной, и реальной жизни в регионах - есть случаи, когда минималка уже больше начисляемой ЗП, поэтому работники отдают назад часть ЗП что свыше назад.
Пример, минималка условно 6000 грн, зарплата 5000 грн. Работнику начисляют 6000 грн, но 1000 грн отдает назад.
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