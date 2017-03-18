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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:45
Faceless написав: zРадио написав:
Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:
16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.
Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
В Украине работал больше 10 лет, з.п. всегда была официальная, кроме случаев когда работал нелегально.
В страшные цифры з.п. в конвертах не верю, ну может % 10-20 от общего числа работающих
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Хомякоид
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Додано: Суб 30 жов, 2021 13:07
Хомякоид написав: Faceless написав: zРадио написав:
Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:
16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.
Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
В Украине работал больше 10 лет, з.п. всегда была официальная, кроме случаев когда работал нелегально. В страшные цифры з.п. в конвертах не верю, ну может % 10-20 от общего числа работающих
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:11
ihorkyiv написав:
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.
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Хомякоид
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