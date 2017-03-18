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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:45
Faceless написав: zРадио написав:
Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:
16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.
Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
В Украине работал больше 10 лет, з.п. всегда была официальная, кроме случаев когда работал нелегально.
В страшные цифры з.п. в конвертах не верю, ну может % 10-20 от общего числа работающих
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Хомякоид
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Додано: Суб 30 жов, 2021 13:07
Хомякоид написав: Faceless написав: zРадио написав:
Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:
16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.
Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
В Украине работал больше 10 лет, з.п. всегда была официальная, кроме случаев когда работал нелегально. В страшные цифры з.п. в конвертах не верю, ну может % 10-20 от общего числа работающих
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:11
ihorkyiv написав:
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.
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Хомякоид
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:51
Хомякоид написав:
Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
ihorkyiv написав:
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.
Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою у масштабі всієї країни. Тут тусується специфічна публіка. Деякі багато років не працюють, покладаючись на ренту, і, відповідно, не одержують зарплату жодного з двох кольорів. З власного досвіду: коли працював якийсь час не на державній службі, то 20% платні були офіційними, а решта - конверт; син - комп"ятерний дизайнер, працюючи у будь-якій фірмі, мінімалку - офіційно, а решту - у конверті; дружина й досі одержує частину зарплати з "чорної" каси. Така "вибірка" вас переконує у помилковості ваших суджень ?? Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:08
ihorkyiv написав:
Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.
Взагалі майже неможливо оцінити точні цифри, але "вважається" тобто існує приблизний консенсус, що тіньова економіка у нас це приблизно 50% (ога, з точністю як зустріти динозавра).
Тобто, наприклад, ВВП України для більш точної оцінки треба множити на два. У жодної країні світу звичайно немає нульової тіні, але серед європейських країн в Україні вона найбільша, і вже точно набагато більша навіть за РФ і Білорусь.
Тому що з одного боку немає диктатури, але з іншого нема й сильних держ. інституцій, такий собі sweet spot.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:11
BIGor написав: Faceless написав:
Я уже не говорю о полностью теневых доходах, особенно в регионах. Буквально на днях был - предприятие на территории бывшего завода, два цеха. В штате буквально пара человек, начальник и типа зам, оба на серой ЗП, остальные с десяток - все вообще без оформления. И далеко не на минималке на руки. Плюс еще "халтурки" просто за кеш.
Смешной, и реальной жизни в регионах - есть случаи, когда минималка уже больше начисляемой ЗП, поэтому работники отдают назад часть ЗП что свыше назад.
Пример, минималка условно 6000 грн, зарплата 5000 грн. Работнику начисляют 6000 грн, но 1000 грн отдает назад.
Лузеры и бомжи есть везде, это ничего не значит
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:13
Хомякоид написав: Faceless написав: zРадио написав:
Госстатовское обследование предприятий со штатом >9 человек:
16% зарабатывают до 6 тыс грн;
33% - до 7 тыс грн;
41% - до 8 тыс грн;
47% - до 9 тыс грн;
52% - до 10 тыс грн.
Да, это Украина в целом - в Киеве средняя зарплата на 41% выше, чем общенациональная. При этом не забываем, что Госстат дает начисления - т.е. чистыми получится на 19,5% меньше
Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.
В Украине работал больше 10 лет, з.п. всегда была официальная, кроме случаев когда работал нелегально.
В страшные цифры з.п. в конвертах не верю, ну может % 10-20 от общего числа работающих
Это нп вопрос веры, это факт. Особенно в регионах, повально
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:21
ihorkyiv написав: Хомякоид написав:
Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
ihorkyiv написав:
Бу-га-га-га... Одразу видно, людиночці невідомі реалії життя. Я намагався пригадати, хто з моїх знайомих працює без "конвертів". Не вдалося. Лише подивіться на запруженість доріг автівками. Якби їх придбали за "білу" зарплату (дохід), то ми в Україні жили б як умовно в еміратах.
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.
Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою у масштабі всієї країни. Тут тусується специфічна публіка. Деякі багато років не працюють, покладаючись на ренту, і, відповідно, не одержують зарплату жодного з двох кольорів. З власного досвіду: коли працював якийсь час не на державній службі, то 20% платні були офіційними, а решта - конверт; син - комп"ятерний дизайнер, працюючи у будь-якій фірмі, мінімалку - офіційно, а решту - у конверті; дружина й досі одержує частину зарплати з "чорної" каси. Така "вибірка" вас переконує у помилковості ваших суджень ?? Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.
Працював в банківській сфері. Не чув щоб в банках платили з.п. в конвертах.
Звичайно вибірка не є репрезентивна, але тут тусуються від продавців в магазинах до продавців/рієлторів нерухомості. Хоча б серед них було вельми цікаво дізнатись долю з.п. в конвертах.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:34
ihorkyiv написав:
Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою
Участники форума - нерепрезентативная выборка, а ваше окружение - репрезентативая
Смешно, простите
ihorkyiv написав:
З власного досвіду
И снова
ihorkyiv написав:
Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.
Нет такого понятия как конвертная экономика, есть понятие теневая. Составляет она не 40%, а 30%, и почти все из них - это мутки олигархического бизнеса, не платящего наемным работникам в конвертах. Тень больше всего связана с импортом и экспортом. В первом случае избегается уплата пошлин и НДС, во втором - налога на прибыль (ТЦО)
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:48
zРадио написав: ihorkyiv написав:
Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою
Участники форума - нерепрезентативная выборка, а ваше окружение - репрезентативая
Смешно, простите
ihorkyiv написав:
З власного досвіду
И снова
ihorkyiv написав:
Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.
Нет такого понятия как конвертная экономика, есть понятие теневая. Составляет она не 40%, а 30%, и почти все из них - это мутки олигархического бизнеса, не платящего наемным работникам в конвертах. Тень больше всего связана с импортом и экспортом. В первом случае избегается уплата пошлин и НДС, во втором - налога на прибыль (ТЦО)
Даруйте. Вам з погріба видніше.
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