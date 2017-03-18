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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2158215921602161
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:59

  Faceless написав:Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.


Это всего лишь вопрос времени - с каждым повышением минималки на ней оказывается под 30%, затем их доля уменьшается до следующего повышения. До 7 тыс грн по состоянию на июнь находится 33% зарплат. Сами можете оценить, какая доля зарплат окажется минимальной уже в декабре с индексацией минималки до 6,5 тыс грн

Зображення

  Faceless написав:И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться


И вы знаете мое мнение насчет отсебятины - она не может быть точнее госстатовской статистики, если только вы не занимаетесь профессионально вопросом реальных зарплат, зарабатывая на том, что имеете более точные данные.

Мы, например, покупаем исследование крупной компании HR-консультинга (у которой, к слову, средняя зарплата по нашему сектору отличается от госстатовской аж на 7% :) ).

Вам не нравятся данные бизнеса о том, какие они зарплаты начисляют, поскольку не могут указать в них размер конвертов? Ну ок - есть и другие методы оценки. Например, обследование доходов домохозяйств. Там непосредственно пересичные отвечают на вопрос, какими средствами располагают

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:00

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав:

Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.

Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою у масштабі всієї країни. Тут тусується специфічна публіка. Деякі багато років не працюють, покладаючись на ренту, і, відповідно, не одержують зарплату жодного з двох кольорів. З власного досвіду: коли працював якийсь час не на державній службі, то 20% платні були офіційними, а решта - конверт; син - комп"ятерний дизайнер, працюючи у будь-якій фірмі, мінімалку - офіційно, а решту - у конверті; дружина й досі одержує частину зарплати з "чорної" каси. Така "вибірка" вас переконує у помилковості ваших суджень ?? Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.


Працював в банківській сфері. Не чув щоб в банках платили з.п. в конвертах.
Звичайно вибірка не є репрезентивна, але тут тусуються від продавців в магазинах до продавців/рієлторів нерухомості. Хоча б серед них було вельми цікаво дізнатись долю з.п. в конвертах.[/quote]

Тоді треба уклінно звертатися до людини без обличчя, але, боюся, що без конверта це питання з ним не вирішити. :D
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Суб 30 жов, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:00

  ihorkyiv написав:Даруйте. Вам з погріба видніше.


Это что за голос из-под лавки? Вы считаете такое качество оппонирования достойным? Нет контр-аргументов - можно и просто промолчать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:10

  zРадио написав:Нет такого понятия как конвертная экономика, есть понятие теневая. Составляет она не 40%, а 30%, и почти все из них - это мутки олигархического бизнеса, не платящего наемным работникам в конвертах. Тень больше всего связана с импортом и экспортом. В первом случае избегается уплата пошлин и НДС, во втором - налога на прибыль (ТЦО)

Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку. Україна – як мінімум 50% і це ще оптимістично.
Мінекономрозвитку якось рахувало і видавало цифру 45% для 2012 року, та й зрозуміло що це занижена оцінка, зараз тінь явно підросла.
Імпорту-експорту там багато, але й багато ще різного аж до кіосків біля метро чи заниженої оцінки нерухи та інших схем. Банальні хабарі туди також входять.

Повертаючись до теми, у нас 90% квартир здаються без сплати податків, і це також тіньова економіка.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав:
Можна голосувалку на форумі залупити про З.п. в конвертах ?
Тоді будемо приблизно бачити ситуацію.

Ні, оскільки учасники форуму не є репрезентативною вибіркою у масштабі всієї країни. Тут тусується специфічна публіка. Деякі багато років не працюють, покладаючись на ренту, і, відповідно, не одержують зарплату жодного з двох кольорів. З власного досвіду: коли працював якийсь час не на державній службі, то 20% платні були офіційними, а решта - конверт; син - комп"ятерний дизайнер, працюючи у будь-якій фірмі, мінімалку - офіційно, а решту - у конверті; дружина й досі одержує частину зарплати з "чорної" каси. Така "вибірка" вас переконує у помилковості ваших суджень ?? Економіка України десь на 40% запакована у конверт. Це велика проблема.


Працював в банківській сфері. Не чув щоб в банках платили з.п. в конвертах.
Звичайно вибірка не є репрезентивна, але тут тусуються від продавців в магазинах до продавців/рієлторів нерухомості. Хоча б серед них було вельми цікаво дізнатись долю з.п. в конвертах.
В банках звісно. А от якби цікавилися, яка частина клієнтів банків має неофіційні доходи, не писали б нісенітниці
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:03

  zerocool написав:Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку


Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%

Зображення


  zerocool написав: Україна – як мінімум 50% і це ще оптимістично
Мінекономрозвитку якось рахувало і видавало цифру 45% для 2012 року, та й зрозуміло що це занижена оцінка, зараз тінь явно підросла


Снова пальцем в небо
Зображення


  zerocool написав:
Повертаючись до теми, у нас 90% квартир здаються без сплати податків, і це також тіньова економіка.


So what? Сколько это пипсов от ВВП? Я уже обращал внимание, что флэтлорды и переуступщики первички живут от бетоноцентричном мире, сильно переоценивая размер своей "индустрии". Сделаю это еще раз - лишним не будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:
  Faceless написав:Ну как-то даже тут не видно 24% на минималке.
И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться.


Это всего лишь вопрос времени - с каждым повышением минималки на ней оказывается под 30%, затем их доля уменьшается до следующего повышения. До 7 тыс грн по состоянию на июнь находится 33% зарплат. Сами можете оценить, какая доля зарплат окажется минимальной уже в декабре с индексацией минималки до 6,5 тыс грн

Зображення

  Faceless написав:И мои претензии к цифрам от госстата вы знаете, не вижу смысла повторяться


И вы знаете мое мнение насчет отсебятины - она не может быть точнее госстатовской статистики, если только вы не занимаетесь профессионально вопросом реальных зарплат, зарабатывая на том, что имеете более точные данные.

Мы, например, покупаем исследование крупной компании HR-консультинга (у которой, к слову, средняя зарплата по нашему сектору отличается от госстатовской аж на 7% :) ).

Вам не нравятся данные бизнеса о том, какие они зарплаты начисляют, поскольку не могут указать в них размер конвертов? Ну ок - есть и другие методы оценки. Например, обследование доходов домохозяйств. Там непосредственно пересичные отвечают на вопрос, какими средствами располагают

Зображення


Продолжение бесполезно. Вам хоть кол на голове теши, все одно и то же. Госстат, "опросы домохозяйств". Да смешно даже, адекватные люди не будут распротранятся о доходах неизвестно кому, да и кого там опрашивают. Госстат далеко не очень ответственно подходит к своей работе, и в принципе нарисует столько, сколько нужно.
ХаЭр консультинг это, конечно, хорошо, но море бизнесов терпит убытки, основываясь на аналитике от "консультингов", а рынок, оказывается, совсем другой.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:19

  Faceless написав:Продолжение бесполезно. Вам хоть кол на голове теши, все одно и то же


Вам хоть теши, вам - все равно свое эгоистичное представление о реальности будете считать правильнее профессионально организованного исследования

  Faceless написав:Госстат, "опросы домохозяйств". Да смешно даже, адекватные люди не будут распротранятся о доходах неизвестно кому, да и кого там опрашивают


Ну конечно - адекватные люди будут создавать образ успешных хозяев жизни :mrgreen: Буквально на днях мы все еще раз в этом убедились. Внешняя иллюзия: инфинити и отец-олигарх, закроющий любой вопрос деньгами; по факту: пригнанное бу-шное корыто, отец-мясник на базаре и мама-заробитчанка.

По внешнему лоску своего окружения вы составите гораздо более отдаленную от реальности картину, чем рандомизированное госстатовское исследование домохозяйств!

  Faceless написав:Госстат далеко не очень ответственно подходит к своей работе, и в принципе нарисует столько, сколько нужно


Интересно, почему тогда не рисует? Почему его реальность "серее" вашей, если для вас это одновалентно, а для власти - влияние рейтинги?

  Faceless написав:ХаЭр консультинг это, конечно, хорошо, но море бизнесов терпит убытки, основываясь на аналитике от "консультингов", а рынок, оказывается, совсем другой.


О, вы уже опустились до цитирования опечаток? Ну-ну. По сути - принимай мы бизнес-решения, основываясь на опыте персональных финансов, уже давно бы обанкротились, недооценив ценовую эластичность спроса, поскольку средний decision maker у нас в компании эдак в 8-15 раз богаче нашего сферического потребителя в вакууме. Но к счастью, мы - профессионалы, и не злоупотребляем т.н. личным опытом, чего и вам желаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:
  Faceless написав:Продолжение бесполезно. Вам хоть кол на голове теши, все одно и то же


Вам хоть теши, вам - все равно свое эгоистичное представление о реальности будете считать правильнее профессионально организованного исследования

  Faceless написав:Госстат, "опросы домохозяйств". Да смешно даже, адекватные люди не будут распротранятся о доходах неизвестно кому, да и кого там опрашивают


Ну конечно - адекватные люди будут создавать образ успешных хозяев жизни :mrgreen: Буквально на днях мы все еще раз в этом убедились. Внешняя иллюзия: инфинити и отец-олигарх, закроющий любой вопрос деньгами; по факту: пригнанное бу-шное корыто, отец-мясник на базаре и мама-заробитчанка.


Наши люди больше склонны прибеднятся, вообще то, когда речь заходит о доходах
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:01

  Faceless написав:Наши люди больше склонны прибеднятся, вообще то, когда речь заходит о доходах


А еще больше они склонны к оценочным суждениям :D
zРадио
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