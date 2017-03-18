Додано: Суб 30 жов, 2021 20:19

Faceless написав: Продолжение бесполезно. Вам хоть кол на голове теши, все одно и то же Продолжение бесполезно. Вам хоть кол на голове теши, все одно и то же

Faceless написав: Госстат, "опросы домохозяйств". Да смешно даже, адекватные люди не будут распротранятся о доходах неизвестно кому, да и кого там опрашивают Госстат, "опросы домохозяйств". Да смешно даже, адекватные люди не будут распротранятся о доходах неизвестно кому, да и кого там опрашивают

Faceless написав: Госстат далеко не очень ответственно подходит к своей работе, и в принципе нарисует столько, сколько нужно Госстат далеко не очень ответственно подходит к своей работе, и в принципе нарисует столько, сколько нужно

Faceless написав: ХаЭр консультинг это, конечно, хорошо, но море бизнесов терпит убытки, основываясь на аналитике от "консультингов", а рынок, оказывается, совсем другой. ХаЭр консультинг это, конечно, хорошо, но море бизнесов терпит убытки, основываясь на аналитике от "консультингов", а рынок, оказывается, совсем другой.

Вам хоть теши, вам - все равно свое эгоистичное представление о реальности будете считать правильнее профессионально организованного исследованияНу конечно - адекватные люди будут создавать образ успешных хозяев жизниБуквально на днях мы все еще раз в этом убедились. Внешняя иллюзия: инфинити и отец-олигарх, закроющий любой вопрос деньгами; по факту: пригнанное бу-шное корыто, отец-мясник на базаре и мама-заробитчанка.По внешнему лоску своего окружения вы составите гораздо более отдаленную от реальности картину, чем рандомизированное госстатовское исследование домохозяйств!Интересно, почему тогда не рисует? Почему его реальность "серее" вашей, если для вас это одновалентно, а для власти - влияние рейтинги?О, вы уже опустились до цитирования опечаток? Ну-ну. По сути - принимай мы бизнес-решения, основываясь на опыте персональных финансов, уже давно бы обанкротились, недооценив ценовую эластичность спроса, поскольку средний decision maker у нас в компании эдак в 8-15 раз богаче нашего сферического потребителя в вакууме. Но к счастью, мы - профессионалы, и не злоупотребляем т.н. личным опытом, чего и вам желаю