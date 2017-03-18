Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zerocool написав:Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку
Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%
О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити.
Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази. І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому.
Мої оцінки Польщі я по пам'яті брав звідси https://www.degruyter.com/document/doi/ ... -0001/html , і насправді максимум оцінюється якраз у 29.7, а для України середнє та максимум 47.74 и 56.67 відповідно. Це все для основного та перевіреного методу MIMIC, який теж достатньо критикують, але так і знайшли йому пока гідну заміну крім домноження на свої коефіцієнти.
Самодовольно написал человек, забивший в гугл поисковый запрос и скопипастивший сюда проблематику, а не ответ на нее
zerocool написав:Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази. І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому
Да, это нетривиальная задача. Более того, есть разные мнения и относительно классификации - черным и белым тут не обойтись, поэтому выделяют "50 оттенков серого" Я выше привел методику, которой пользуется МВФ (MIMIC). Единственное, что не все страны есть возможность по ней исследовать - только те, что предоставляют необходимую глубину исходных данных. Поэтому в рамках нее есть только OECD
zerocool написав:З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції
Опять эти штучки "на лоха"? Я скопировал то, что знал, где искать. И это было международные исследование 2017-го года, а не новость домайданной эры из закутков мозга.
2013-й - это уже перевернутая навсегда страница. Сегодня мы всецело под присмотром международным институтов, в том числе борящихся с отмыванием денег, офшорами и прочей тенью
zerocool написав:МВФ, як і до речі, Мінекономіки напряму зацікавлені в заниженні тіньових цифр
Это почему? Они заинтересоны в позитивной динамике (т.е. чтобы доля тени средне- и долгосрочно снижалась), но не в сокрытии того сокрытого, что нужно выявить ))