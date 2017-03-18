Додано: Суб 30 жов, 2021 22:10

zРадио написав: zerocool написав: Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку



Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%

Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%

О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити.Але всеж спочатку варто було б сходити ну хоч сюди і хоч трохи вивчити матчастину:Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази.І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому.Мої оцінки Польщі я по пам'яті брав звідси, і насправді максимум оцінюється якраз у 29.7, а для України середнє та максимумвідповідно.Це все для основного та перевіреного методу MIMIC, який теж достатньо критикують, але так і знайшли йому пока гідну заміну крім домноження на свої коефіцієнти.З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції.МВФ, як і до речі, Мінекономікив заниженні тіньових цифр.Та й 45% я до речі не просто так вигадав: