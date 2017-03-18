Додано: Суб 30 жов, 2021 22:33

zerocool написав: О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити.



Але всеж спочатку варто було б сходити ну хоч сюди і хоч трохи вивчити матчастину:

https://scholar.google.com.ua/scholar?q ... i=scholart

О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити.Але всеж спочатку варто було б сходити ну хоч сюди і хоч трохи вивчити матчастину:

zerocool написав: Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази.

І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази.І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому

zerocool написав: З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції

zerocool написав: МВФ, як і до речі, Мінекономіки напряму зацікавлені в заниженні тіньових цифр

МВФ, як і до речі, Мінекономікив заниженні тіньових цифр

Самодовольно написал человек, забивший в гугл поисковый запрос и скопипастивший сюда проблематику, а не ответ на нееДа, это нетривиальная задача. Более того, есть разные мнения и относительно классификации - черным и белым тут не обойтись, поэтому выделяют "50 оттенков серого"Я выше привел методику, которой пользуется МВФ (MIMIC). Единственное, что не все страны есть возможность по ней исследовать - только те, что предоставляют необходимую глубину исходных данных. Поэтому в рамках нее есть только OECDОпять эти штучки "на лоха"?Я скопировал то, что знал, где искать. И это было международное исследование 2017-го года, а не новость домайданной эры из закутков мозга.2013-й - это уже перевернутая навсегда страница. Сегодня мы всецело под присмотром международным институтов, в том числе борящихся с отмыванием денег, офшорами и прочей теньюЭто почему? Они заинтересоны в позитивной динамике (т.е. чтобы доля тени средне- и долгосрочно снижалась), но не в сокрытии того сокрытого, что нужно выявить ))