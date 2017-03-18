Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zerocool написав:Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку
Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%
О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити.
Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази. І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому.
Мої оцінки Польщі я по пам'яті брав звідси https://www.degruyter.com/document/doi/ ... -0001/html , і насправді максимум оцінюється якраз у 29.7, а для України середнє та максимум 47.74 и 56.67 відповідно. Це все для основного та перевіреного методу MIMIC, який теж достатньо критикують, але так і знайшли йому пока гідну заміну крім домноження на свої коефіцієнти.
Самодовольно написал человек, забивший в гугл поисковый запрос и скопипастивший сюда проблематику, а не ответ на нее
zerocool написав:Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази. І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому
Да, это нетривиальная задача. Более того, есть разные мнения и относительно классификации - черным и белым тут не обойтись, поэтому выделяют "50 оттенков серого" Я выше привел методику, которой пользуется МВФ (MIMIC). Единственное, что не все страны есть возможность по ней исследовать - только те, что предоставляют необходимую глубину исходных данных. Поэтому в рамках нее есть только OECD
zerocool написав:З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції
Опять эти штучки "на лоха"? Я скопировал то, что знал, где искать. И это было международное исследование 2017-го года, а не новость домайданной эры из закутков мозга.
2013-й - это уже перевернутая навсегда страница. Сегодня мы всецело под присмотром международным институтов, в том числе борящихся с отмыванием денег, офшорами и прочей тенью
zerocool написав:МВФ, як і до речі, Мінекономіки напряму зацікавлені в заниженні тіньових цифр
Это почему? Они заинтересоны в позитивной динамике (т.е. чтобы доля тени средне- и долгосрочно снижалась), но не в сокрытии того сокрытого, что нужно выявить ))
zРадио написав: So what? Сколько это пипсов от ВВП? Я уже обращал внимание, что флэтлорды и переуступщики первички живут от бетоноцентричном мире, сильно переоценивая размер своей "индустрии". Сделаю это еще раз - лишним не будет
Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри.
zerocool написав: Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри
Отличный призыв к самому себе. Ведь вопрос, сколько пипсов от ВВП занимает теневая аренда, я задал тому, кто выделил это как сильный аргумент
zerocool написав:Якщо почати з оренди, то спочатку треба оцінити рівень home ownership rate. Да, вже тут складно, але я думаю, можна взяти цифру в 10%
Вы хотели сказать 90% (home ownership rate)? Я согласен
zerocool написав:Далі домножити на середню орендну ставку(знову складно), і порівняти цей рівень до середнього доходу на домогосподарство. Які будуть ваші оцінки?
Неуважаемый здесь Госстат дает среднюю общенациональную ставку аренды 6500 грн. Количество домохозяйств в стране - 12 млн. Значит 6500 грн * 1,2 млн квартир/домов * 12 месяцев = 93,6 млрд грн.
Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.
Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов
zРадио написав:Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.
Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов
З цифрами приблизно згоден, з білим та пухнастим орендним бізнесом – ні. Причому тут взагалі готівка? Давно вже більшість "на карту" кидає. У будь-якому випадку це класичне визначення тіньових доходів – вони ніде не враховуються і з них не сплачують жодної копійки податків.
Ну не вся оренда в тіні звичайно, але 90% або там 80% - вже неважливо, з іншого боку і Держстат явно занижує, тобто загалом 100 млрд це 2.5% від ВВП за минулий рік. Вже цілком порівняно з річним зростанням ВВП, і це лише оренда, ще не почали рахувати переуступки та інші бетонні мутки.
zerocool написав: Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри
Отличный призыв к самому себе. Ведь вопрос, сколько пипсов от ВВП занимает теневая аренда, я задал тому, кто выделил это как сильный аргумент
zerocool написав:Якщо почати з оренди, то спочатку треба оцінити рівень home ownership rate. Да, вже тут складно, але я думаю, можна взяти цифру в 10%
Вы хотели сказать 90% (home ownership rate)? Я согласен
zerocool написав:Далі домножити на середню орендну ставку(знову складно), і порівняти цей рівень до середнього доходу на домогосподарство. Які будуть ваші оцінки?
Неуважаемый здесь Госстат дает среднюю общенациональную ставку аренды 6500 грн. Количество домохозяйств в стране - 12 млн. Значит 6500 грн * 1,2 млн квартир/домов * 12 месяцев = 93,6 млрд грн.
Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.
Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов
Касательно аренды жилой недвижимости, то тут скорее 90-95% в тени. Те, кто сдают жилую как ФОП - исключительно редкий случай, на общей системе - вообще вряд ли хоть кто-то. По госстату кол-во квартир в городах по Украине - 11,3 млн По Киеву - 994 тыс Цифры по стоимости аренды от госстата вызывают доверия даже меньше, чем ЗП, стоит попробовать найти на рынке по их рейту хотя бы что-то. По Бомберу медианная аренда - 15500
Вот с оценкой, какая доля квартир сдаётся, сложно. Думаю, можно смотреть диапазон от 10 до 30% (в новостроях - порядка половины). Получаем по Киеву от 1,5 до 4,6 млрд грн в месяц, от 18.5 до 55,5 млрд грн в год. Это только по Киеву. И это без учёта сдачи комнат (тут про объем рынка сложно сказать, думаю, куда меньше, чем кол-во квартир). И, повторю, большая часть всех этих сумм - полностью в тени, за исключением, может быть, всякой посуточной и мини-хостелов.
Faceless написав:Касательно аренды жилой недвижимости, то тут скорее 90-95% в тени. Те, кто сдают жилую как ФОП - исключительно редкий случай, на общей системе - вообще вряд ли хоть кто-то
Потому что вы так решили, или есть, чем объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли.
В арендном бизнесе, как и в любом другом, существует концентрация капитала. Квартир, являющихся единственными для своих арендодателей, на рынке не более 20% от всех. В этом узком сегменте, действительно, платит налоги в лучшем случае 1 из 10. В широком же сегменте, который можно назвать "полупрофессиональным", лорды склонны платить единый налог, поскольку его величина несоразмерно мала в сравнении с величиной начислений, которые можно получить по НДФЛ. И чем больше бизнес у лорда, тем сильнее его мотивация добровольно платить налог
Faceless написав:Цифры по стоимости аренды от госстата вызывают доверия даже меньше, чем ЗП, стоит попробовать найти на рынке по их рейту хотя бы что-то. По Бомберу медианная аренда - 15500
6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять?
zРадио написав:6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять?
Я потому и привел расчет только по Киеву. Во-первых, потому что тема про Киев, во-вторых, все-таки бесмысленно смешивать в одну кучу аренду за коммуналку где-то в пгт и аренду в Киеве, в-третьих, по Киеву есть более адекватная цифра средней аренды, чем ее светит Госстат.
zРадио написав:Потому что вы так решили, или чем-то можете объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли.
Да ну, и кто же? Из тех, кто заявлял, что работает вбелую, помню Кингконговца, но он же и говорил, что работает не как ФОП, и занимается он коммерческой, а не жилой недвигой. Для упрощенки для сдачи в аренду есть лимит на метраж, потому флетлорды с большим кол-м объектов сюда не попадают в принципе. Во-вторых, если нет ни малейшей необходимости для арендодателя оформлять ФОП и платить ЕСВ, зачем ему это делать? Плюс, как rjkz писал ранее - стоит раз засветится для налоговой, и уже не спрыгнешь.
zРадио написав:В широком же сегменте, которым можно назвать "полупрофессиональным", большинство налоги платит, поскольку их размер несоразмерно мал с размером начислений, которые можно получить по НДФЛ
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів; И это подняли, до начала этого года там был лимит 100 метров жилой недвижимости - это буквально пара квартир. Так что "полупрофессионал" с 10-ю однушками даже сейчас не попадает под единственно возможную для арендодателя 3-ю группу, а еще в прошлом году туда не попадал почти никто, укого больше пары объектов. А что самое главное - оно ему и не нужно, все платежи спокойно себе платятся на карту или кешем, хоть с одной кварты, хоть с 50-ти, 0% налогов лучше, чем 5%, и вы вообще никак не светитесь для налоговой