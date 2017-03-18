Додано: Нед 31 жов, 2021 18:51

zРадио написав: 6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять? 6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять?

zРадио написав: Потому что вы так решили, или чем-то можете объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли. Потому что вы так решили, или чем-то можете объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли.

zРадио написав: В широком же сегменте, которым можно назвать "полупрофессиональным", большинство налоги платит, поскольку их размер несоразмерно мал с размером начислений, которые можно получить по НДФЛ В широком же сегменте, которым можно назвать "полупрофессиональным", большинство налоги платит, поскольку их размер несоразмерно мал с размером начислений, которые можно получить по НДФЛ

Я потому и привел расчет только по Киеву. Во-первых, потому что тема про Киев, во-вторых, все-таки бесмысленно смешивать в одну кучу аренду за коммуналку где-то в пгт и аренду в Киеве, в-третьих, по Киеву есть более адекватная цифра средней аренды, чем ее светит Госстат.Да ну, и кто же? Из тех, кто заявлял, что работает вбелую, помню Кингконговца, но он же и говорил, что работает не как ФОП, и занимается он коммерческой, а не жилой недвигой.Для упрощенки для сдачи в аренду есть лимит на метраж, потому флетлорды с большим кол-м объектов сюда не попадают в принципе. Во-вторых, если нет ни малейшей необходимости для арендодателя оформлять ФОП и платить ЕСВ, зачем ему это делать? Плюс, как rjkz писал ранее - стоит раз засветится для налоговой, и уже не спрыгнешь.291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів; И это подняли, до начала этого года там был лимит 100 метров жилой недвижимости - это буквально пара квартир.Так что "полупрофессионал" с 10-ю однушками даже сейчас не попадает под единственно возможную для арендодателя 3-ю группу, а еще в прошлом году туда не попадал почти никто, укого больше пары объектов.А что самое главное - оно ему и не нужно, все платежи спокойно себе платятся на карту или кешем, хоть с одной кварты, хоть с 50-ти, 0% налогов лучше, чем 5%, и вы вообще никак не светитесь для налоговой