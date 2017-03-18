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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2160216121622163>
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:10

  zРадио написав:
  zerocool написав:Які 30%, ліл, такі цифри десь у Польщі/Румунії у найкращому випадку


Зачем огульно набрасывать цифры, имея отдаленное обывательское представление о проблеме? Все равно ведь не угадаете. По состоянию на 2017-й по МВФ-овской методике, исключающей double counting, в Польше - 14,4%, в Румынии - 17,1%

О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити. :lol:

Але всеж спочатку варто було б сходити ну хоч сюди і хоч трохи вивчити матчастину:
https://scholar.google.com.ua/scholar?q ... i=scholart

Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази.
І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому.

Мої оцінки Польщі я по пам'яті брав звідси https://www.degruyter.com/document/doi/ ... -0001/html , і насправді максимум оцінюється якраз у 29.7, а для України середнє та максимум 47.74 и 56.67 відповідно.
Це все для основного та перевіреного методу MIMIC, який теж достатньо критикують, але так і знайшли йому пока гідну заміну крім домноження на свої коефіцієнти.

З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/ ... ears-45583

МВФ, як і до речі, Мінекономіки напряму зацікавлені в заниженні тіньових цифр.

Та й 45% я до речі не просто так вигадав:
Зображення
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:33

  zerocool написав:О, нарешті я знайшов хоч когось хто вміє не тільки з-під лави гавкати, а й хоч трохи гуглити та копіпастити. :lol:

Але всеж спочатку варто було б сходити ну хоч сюди і хоч трохи вивчити матчастину:
https://scholar.google.com.ua/scholar?q ... i=scholart


Самодовольно написал человек, забивший в гугл поисковый запрос и скопипастивший сюда проблематику, а не ответ на нее :mrgreen:

  zerocool написав:Якщо чесно, я особисто вважаю, що тіньову економіку адекватно порахувати все одно неможливо з достатнім довірчим інтервалом (багато дослідників погоджуються), не кажучи вже про те що саме визначення - що вважати тінню, а що ні, може впливати на оцінку в рази.
І ще є зв'язок із "ВВП", методи оцінки якого і саме поняття критикують напевно з моменту його появи майже 100 років тому


Да, это нетривиальная задача. Более того, есть разные мнения и относительно классификации - черным и белым тут не обойтись, поэтому выделяют "50 оттенков серого" :lol: Я выше привел методику, которой пользуется МВФ (MIMIC). Единственное, что не все страны есть возможность по ней исследовать - только те, что предоставляют необходимую глубину исходных данных. Поэтому в рамках нее есть только OECD


  zerocool написав:З папірця МВФ, звідки ви скопіювали перший графік, я б таки радив прочитати сторінку 28 уважніше, та й взагалі зрозуміти чому вони використовували нічне засвітлення неба або метод PMM для корекції


Опять эти штучки "на лоха"? :lol: Я скопировал то, что знал, где искать. И это было международное исследование 2017-го года, а не новость домайданной эры из закутков мозга.

2013-й - это уже перевернутая навсегда страница. Сегодня мы всецело под присмотром международным институтов, в том числе борящихся с отмыванием денег, офшорами и прочей тенью


  zerocool написав:МВФ, як і до речі, Мінекономіки напряму зацікавлені в заниженні тіньових цифр


Это почему? Они заинтересоны в позитивной динамике (т.е. чтобы доля тени средне- и долгосрочно снижалась), но не в сокрытии того сокрытого, что нужно выявить ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:36

  zРадио написав:
So what? Сколько это пипсов от ВВП? Я уже обращал внимание, что флэтлорды и переуступщики первички живут от бетоноцентричном мире, сильно переоценивая размер своей "индустрии". Сделаю это еще раз - лишним не будет



Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри.

Якщо почати з оренди, то спочатку треба оцінити рівень home ownership rate. Да, вже тут складно, але я думаю, можна взяти цифру в 10% житла яке орендується https://cedos.org.ua/en/researches/derzhavna-zhytlova-polityka-v-ukraini-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-reformuvannia/

Далі домножити на середню орендну ставку(знову складно), і порівняти цей рівень до середнього доходу на домогосподарство.
Які будуть ваші оцінки?
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:47

  zerocool написав:
Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри


Отличный призыв к самому себе. Ведь вопрос, сколько пипсов от ВВП занимает теневая аренда, я задал тому, кто выделил это как сильный аргумент :)


  zerocool написав:Якщо почати з оренди, то спочатку треба оцінити рівень home ownership rate. Да, вже тут складно, але я думаю, можна взяти цифру в 10%


Вы хотели сказать 90% (home ownership rate)? Я согласен

  zerocool написав:Далі домножити на середню орендну ставку(знову складно), і порівняти цей рівень до середнього доходу на домогосподарство.
Які будуть ваші оцінки?


Неуважаемый здесь Госстат дает среднюю общенациональную ставку аренды 6500 грн. Количество домохозяйств в стране - 12 млн. Значит 6500 грн * 1,2 млн квартир/домов * 12 месяцев = 93,6 млрд грн.

Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.

Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:27

  zРадио написав:Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.

Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов

З цифрами приблизно згоден, з білим та пухнастим орендним бізнесом – ні.
Причому тут взагалі готівка? Давно вже більшість "на карту" кидає. У будь-якому випадку це класичне визначення тіньових доходів – вони ніде не враховуються і з них не сплачують жодної копійки податків.

Ну не вся оренда в тіні звичайно, але 90% або там 80% - вже неважливо, з іншого боку і Держстат явно занижує, тобто загалом 100 млрд це 2.5% від ВВП за минулий рік.
Вже цілком порівняно з річним зростанням ВВП, і це лише оренда, ще не почали рахувати переуступки та інші бетонні мутки.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:
  zerocool написав:
Ну, до речі, цікава тема, я жодного разу не флетлорд і не переуступник, але можу підказати як перестати словами кидатися і перейти вже на цифри


Отличный призыв к самому себе. Ведь вопрос, сколько пипсов от ВВП занимает теневая аренда, я задал тому, кто выделил это как сильный аргумент :)


  zerocool написав:Якщо почати з оренди, то спочатку треба оцінити рівень home ownership rate. Да, вже тут складно, але я думаю, можна взяти цифру в 10%


Вы хотели сказать 90% (home ownership rate)? Я согласен

  zerocool написав:Далі домножити на середню орендну ставку(знову складно), і порівняти цей рівень до середнього доходу на домогосподарство.
Які будуть ваші оцінки?


Неуважаемый здесь Госстат дает среднюю общенациональную ставку аренды 6500 грн. Количество домохозяйств в стране - 12 млн. Значит 6500 грн * 1,2 млн квартир/домов * 12 месяцев = 93,6 млрд грн.

Это весь объем флэтлорд-бизнеса в стране. Относительно допущения о том, что 90% его находится в тени, я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН. Скорее 90% его находится на упрощенных схемах налогообложения, что является белым и законным способом ведения бизнеса.

Давайте все же различать понятия тени и наличных расчетов

Касательно аренды жилой недвижимости, то тут скорее 90-95% в тени. Те, кто сдают жилую как ФОП - исключительно редкий случай, на общей системе - вообще вряд ли хоть кто-то.
По госстату кол-во квартир в городах по Украине - 11,3 млн
По Киеву - 994 тыс
Цифры по стоимости аренды от госстата вызывают доверия даже меньше, чем ЗП, стоит попробовать найти на рынке по их рейту хотя бы что-то. По Бомберу медианная аренда - 15500

Вот с оценкой, какая доля квартир сдаётся, сложно. Думаю, можно смотреть диапазон от 10 до 30% (в новостроях - порядка половины).
Получаем по Киеву от 1,5 до 4,6 млрд грн в месяц, от 18.5 до 55,5 млрд грн в год. Это только по Киеву. И это без учёта сдачи комнат (тут про объем рынка сложно сказать, думаю, куда меньше, чем кол-во квартир).
И, повторю, большая часть всех этих сумм - полностью в тени, за исключением, может быть, всякой посуточной и мини-хостелов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:03

  Faceless написав:Касательно аренды жилой недвижимости, то тут скорее 90-95% в тени. Те, кто сдают жилую как ФОП - исключительно редкий случай, на общей системе - вообще вряд ли хоть кто-то


Потому что вы так решили, или есть, чем объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли.

В арендном бизнесе, как и в любом другом, существует концентрация капитала. Квартир, являющихся единственными для своих арендодателей, на рынке не более 20% от всех. В этом узком сегменте, действительно, платит налоги в лучшем случае 1 из 10. В широком же сегменте, который можно назвать "полупрофессиональным", лорды склонны платить единый налог, поскольку его величина несоразмерно мала в сравнении с величиной начислений, которые можно получить по НДФЛ. И чем больше бизнес у лорда, тем сильнее его мотивация добровольно платить налог

  Faceless написав:Цифры по стоимости аренды от госстата вызывают доверия даже меньше, чем ЗП, стоит попробовать найти на рынке по их рейту хотя бы что-то. По Бомберу медианная аренда - 15500


6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:6500 - общенациональная средняя ставка. С чем тут спорить, чему не доверять?

Я потому и привел расчет только по Киеву. Во-первых, потому что тема про Киев, во-вторых, все-таки бесмысленно смешивать в одну кучу аренду за коммуналку где-то в пгт и аренду в Киеве, в-третьих, по Киеву есть более адекватная цифра средней аренды, чем ее светит Госстат.
  zРадио написав:Потому что вы так решили, или чем-то можете объяснить? Даже форумные лорды с количеством объектов >1 в большинстве оформлены как ФОПы и платят налоги, о чем сами здесь заявляли.

Да ну, и кто же? Из тех, кто заявлял, что работает вбелую, помню Кингконговца, но он же и говорил, что работает не как ФОП, и занимается он коммерческой, а не жилой недвигой.
Для упрощенки для сдачи в аренду есть лимит на метраж, потому флетлорды с большим кол-м объектов сюда не попадают в принципе. Во-вторых, если нет ни малейшей необходимости для арендодателя оформлять ФОП и платить ЕСВ, зачем ему это делать? Плюс, как rjkz писал ранее - стоит раз засветится для налоговой, и уже не спрыгнешь.
  zРадио написав:В широком же сегменте, которым можно назвать "полупрофессиональным", большинство налоги платит, поскольку их размер несоразмерно мал с размером начислений, которые можно получить по НДФЛ

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів; И это подняли, до начала этого года там был лимит 100 метров жилой недвижимости - это буквально пара квартир.
Так что "полупрофессионал" с 10-ю однушками даже сейчас не попадает под единственно возможную для арендодателя 3-ю группу, а еще в прошлом году туда не попадал почти никто, укого больше пары объектов.
А что самое главное - оно ему и не нужно, все платежи спокойно себе платятся на карту или кешем, хоть с одной кварты, хоть с 50-ти, 0% налогов лучше, чем 5%, и вы вообще никак не светитесь для налоговой
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:16

  Faceless написав:Да ну, и кто же? Из тех, кто заявлял, что работает вбелую, помню Кингконговца, но он же и говорил, что работает не как ФОП, и занимается он коммерческой, а не жилой недвигой


Далеко не только он, но перечислять не хочу, потому что все они - оппоненты в стиле "а баба Яга против"

  Faceless написав:Для упрощенки для сдачи в аренду есть лимит на метраж, потому флетлорды с большим кол-м объектов сюда не попадают в принципе. Во-вторых, если нет ни малейшей необходимости для арендодателя оформлять ФОП и платить ЕСВ, зачем ему это делать?


Т.е. вы считаете уклонение от уплаты налогов абсолютно безобидным и безнаказанным правонарушением?

  Faceless написав:291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів; И это подняли, до начала этого года там был лимит 100 метров жилой недвижимости - это буквально пара квартир.
Так что "полупрофессионал" с 10-ю однушками даже сейчас не попадает под единственно возможную для арендодателя 3-ю группу, а еще в прошлом году туда не попадал почти никто, укого больше пары объектов


Так подняли во исполнение требований предпринимателей ) Или вы думаете, эти инициативы от ДФС исходят?

PS: я знаю, до чего скатится этот спор - "практики налогов не платят" (с) :mrgreen:

PPS: я считал размер флэтлордовского бизнеса по Украине в целом, а не по Киеву в частности, поскольку дискуссия разошлась в оценках объемов теневой экономики, а она мало того, что общенациональна, так еще чем дальше от админстративного центра, чем суровей (а не наоборот)
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

PS: я знаю, до чего скатится этот спор - "практики налогов не платят" (с) :mrgreen:
Ты канечно знаешь все лучше всех, но да, "практики" в основном налоги не платят!
lejko_vit
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