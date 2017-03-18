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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2160216121622163
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:Т.е. вы считаете уклонение от уплаты налогов абсолютно безобидным и безнаказанным правонарушением?


В нашей стране, к сожалению, совершенно безнаказанно, и это массово и длится столько, сколько стране лет
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zРадио написав:Так подняли во исполнение требований предпринимателей ) Или вы думаете, эти инициативы от ДФС исходят?

PS: я знаю, до чего скатится этот спор - "практики налогов не платят" (с) :mrgreen:

PPS: я считал размер флэтлордовского бизнеса по Украине в целом, а не по Киеву в частности, поскольку дискуссия разошлась в оценках объемов теневой экономики, а она мало того, что общенациональна, так еще чем дальше от админстративного центра, чем суровей (а не наоборот)


Требований предпринимателей? Это скорее попытки мотивировать флетлорлов отбелить доходы, в пару с амнистией капиталов.
Чтобы оценить размеры по Украине, можно взять топ-5 или топ-10 городов и сделать аналогичный подсчёт. Но не фейковый рейт от госстата умноженный на сферического коня в вакууме

Теневая чем дальше в провинцию, тем повальнее, в регионах массово работают вообще без оформления, какая там суровость. Исключение разве что населённые пункты, где и частного бизнеса почти нет, только бюджетники
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:47

  lejko_vit написав:Ты канечно знаешь все лучше всех, но да, "практики" в основном налоги не платят!


А ты, случайно, не знаешь, где красивую сувенирку на заказ делают? Хочу отлить в бронзе статуэтки с надписью "Практики налоги не платят!". В трех экземплярах - для CEO, СFO и GRD.

Товарища ФОПа, так уж и быть, троллить не стану, а то он как раз с налоговой судится
zРадио
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