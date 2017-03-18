zРадио написав:Т.е. вы считаете уклонение от уплаты налогов абсолютно безобидным и безнаказанным правонарушением?
В нашей стране, к сожалению, совершенно безнаказанно, и это массово и длится столько, сколько стране лет
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Додано: Нед 31 жов, 2021 22:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В нашей стране, к сожалению, совершенно безнаказанно, и это массово и длится столько, сколько стране лет
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Требований предпринимателей? Это скорее попытки мотивировать флетлорлов отбелить доходы, в пару с амнистией капиталов.
Чтобы оценить размеры по Украине, можно взять топ-5 или топ-10 городов и сделать аналогичный подсчёт. Но не фейковый рейт от госстата умноженный на сферического коня в вакууме
Теневая чем дальше в провинцию, тем повальнее, в регионах массово работают вообще без оформления, какая там суровость. Исключение разве что населённые пункты, где и частного бизнеса почти нет, только бюджетники
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:47
А ты, случайно, не знаешь, где красивую сувенирку на заказ делают? Хочу отлить в бронзе статуэтки с надписью "Практики налоги не платят!". В трех экземплярах - для CEO, СFO и GRD.
Товарища ФОПа, так уж и быть, троллить не стану, а то он как раз с налоговой судится
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