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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:11
UA написав:
Мебели нет
Кухни нет
Техники нет
Как в Европе
Минимализм снова входит в моду, надувная/раскладная мебель продается. Некоторым норм на коврике сидеть / лежать / дай лапу
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:36
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