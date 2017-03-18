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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2161216221632164
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:11

  UA написав:
  vitaliian написав:Трешка 108м2 сдается за 11 тыс https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... Nbt3s.html

Мебели нет
Кухни нет
Техники нет
Как в Европе :mrgreen:


Минимализм снова входит в моду, надувная/раскладная мебель продается. Некоторым норм на коврике сидеть / лежать / дай лапу
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

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kingkongovets
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