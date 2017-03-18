Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Опалювальний сезон: можливе зниження вартості оренди квартир" https://курс.ком.юа/ua/novost/624477-ot ... di-kvartir З якого дива ціни на оренду мають знижуватися ? Середня офіційна зарплата у Києві зросла майже до 21 тисячі грн + "конверти". Тарифи на опалення, гарячу воду, електроенергію до квітня 2022 року залишатимуться стабільними. Договори на наступні пів року основною масою орендодавців укладено у вересні-жовтні. Хто здаватиме у листопаді-грудні, зважатиме на ринкову кон"юнктуру, головним чинником якої є попит. Я у вересні-жовтні переуклав (подовжив) договори з усіма клієнтами. На одній квартирі залишив попередню орендну ставку, на двох інших підвищив відповідно на 1500 і 500 грн. Ніхто з орендарів не рюмсав з причини початку опалювального сезону і не конючив знижку. Усім клієнтам відомо, що за осінню неминуче настане зима і до цього факту слід бути фінансово готовим.))
кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?