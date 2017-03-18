RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2161216221632164
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:11

  UA написав:
  vitaliian написав:Трешка 108м2 сдается за 11 тыс https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... Nbt3s.html

Мебели нет
Кухни нет
Техники нет
Как в Европе :mrgreen:


Минимализм снова входит в моду, надувная/раскладная мебель продается. Некоторым норм на коврике сидеть / лежать / дай лапу
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9006
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9973
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:58

"Опалювальний сезон: можливе зниження вартості оренди квартир" https://курс.ком.юа/ua/novost/624477-ot ... di-kvartir
З якого дива ціни на оренду мають знижуватися ? Середня офіційна зарплата у Києві зросла майже до 21 тисячі грн + "конверти". Тарифи на опалення, гарячу воду, електроенергію до квітня 2022 року залишатимуться стабільними. Договори на наступні пів року основною масою орендодавців укладено у вересні-жовтні. Хто здаватиме у листопаді-грудні, зважатиме на ринкову кон"юнктуру, головним чинником якої є попит. Я у вересні-жовтні переуклав (подовжив) договори з усіма клієнтами. На одній квартирі залишив попередню орендну ставку, на двох інших підвищив відповідно на 1500 і 500 грн. Ніхто з орендарів не рюмсав з причини початку опалювального сезону і не конючив знижку. Усім клієнтам відомо, що за осінню неминуче настане зима і до цього факту слід бути фінансово готовим.))
ihorkyiv
 
Повідомлень: 672
З нами з: 01.05.17
Подякував: 121 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:01

кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Прохожий
 
Повідомлень: 12535
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2161216221632164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8862, 8863, 8864
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
88635 13244918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 14:53
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 357577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50889
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.