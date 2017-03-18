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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2161216221632164
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:11

  UA написав:
  vitaliian написав:Трешка 108м2 сдается за 11 тыс https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... Nbt3s.html

Мебели нет
Кухни нет
Техники нет
Как в Европе :mrgreen:


Минимализм снова входит в моду, надувная/раскладная мебель продается. Некоторым норм на коврике сидеть / лежать / дай лапу
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:58

"Опалювальний сезон: можливе зниження вартості оренди квартир" https://курс.ком.юа/ua/novost/624477-ot ... di-kvartir
З якого дива ціни на оренду мають знижуватися ? Середня офіційна зарплата у Києві зросла майже до 21 тисячі грн + "конверти". Тарифи на опалення, гарячу воду, електроенергію до квітня 2022 року залишатимуться стабільними. Договори на наступні пів року основною масою орендодавців укладено у вересні-жовтні. Хто здаватиме у листопаді-грудні, зважатиме на ринкову кон"юнктуру, головним чинником якої є попит. Я у вересні-жовтні переуклав (подовжив) договори з усіма клієнтами. На одній квартирі залишив попередню орендну ставку, на двох інших підвищив відповідно на 1500 і 500 грн. Ніхто з орендарів не рюмсав з причини початку опалювального сезону і не конючив знижку. Усім клієнтам відомо, що за осінню неминуче настане зима і до цього факту слід бути фінансово готовим.))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:01

кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26

  Прохожий написав:кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?

Ні.
Пошукайте об'яву, що спричинила попит.
Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири.
В мене було пару таких випадків)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:11

  Frant написав:
  Прохожий написав:кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?

Ні.
Пошукайте об'яву, що спричинила попит.
Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири.
В мене було пару таких випадків)))

мы ведь в ветке про аренду)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:37

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  Прохожий написав:кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?

Ні.
Пошукайте об'яву, що спричинила попит.
Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири.
В мене було пару таких випадків)))

мы ведь в ветке про аренду)

все те ж саме.
Був би Захар_ живим - він швидко розтовкмачив би Вам, що таке "торпеда" і "замануха".

Рили дали об,яву про здачу в оренду чужої гарної квартири за привабливу ціну))) :mrgreen: :cry:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:33

  Frant написав:
  Frant написав:
  Прохожий написав:кстати странная ситуация
последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены
может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?

Ні.
Пошукайте об'яву, що спричинила попит.
Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири.
В мене було пару таких випадків)))


все те ж саме.
Був би Захар_ живим - він швидко розтовкмачив би Вам, що таке "торпеда" і "замануха".

Рили дали об,яву про здачу в оренду чужої гарної квартири за привабливу ціну))) :mrgreen: :cry:

"не учите папу как любить маму"(с) :mrgreen:
общался, уточнял у звонящих рыл цену
цена вполне рыночная, даже больше чем сейчас платят арендаторы)
так что это не торпеда и не замануха, что то происходит на рынке аренды полногабаритных комфортабельных квартир...
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:07

  kingkongovets написав:Зображення

У меня кума заселила в аренду марокканца после того как "интеллигентные" соседи сверху топотом бегающих детей вытравили белоруса работающего из дому.
Теперь "счастливы" все смежные с марокканцем квартиры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:32

UA бегает по стенам? Ну у них это национальный вид спорта.
vitaliian
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