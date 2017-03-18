Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Опалювальний сезон: можливе зниження вартості оренди квартир" https://курс.ком.юа/ua/novost/624477-ot ... di-kvartir З якого дива ціни на оренду мають знижуватися ? Середня офіційна зарплата у Києві зросла майже до 21 тисячі грн + "конверти". Тарифи на опалення, гарячу воду, електроенергію до квітня 2022 року залишатимуться стабільними. Договори на наступні пів року основною масою орендодавців укладено у вересні-жовтні. Хто здаватиме у листопаді-грудні, зважатиме на ринкову кон"юнктуру, головним чинником якої є попит. Я у вересні-жовтні переуклав (подовжив) договори з усіма клієнтами. На одній квартирі залишив попередню орендну ставку, на двох інших підвищив відповідно на 1500 і 500 грн. Ніхто з орендарів не рюмсав з причини початку опалювального сезону і не конючив знижку. Усім клієнтам відомо, що за осінню неминуче настане зима і до цього факту слід бути фінансово готовим.))
кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Прохожий написав:кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Ні. Пошукайте об'яву, що спричинила попит. Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири. В мене було пару таких випадків)))
Прохожий написав:кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Ні. Пошукайте об'яву, що спричинила попит. Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири. В мене було пару таких випадків)))
Прохожий написав:кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Ні. Пошукайте об'яву, що спричинила попит. Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири. В мене було пару таких випадків)))
мы ведь в ветке про аренду)
все те ж саме. Був би Захар_ живим - він швидко розтовкмачив би Вам, що таке "торпеда" і "замануха".
Рили дали об,яву про здачу в оренду чужої гарної квартири за привабливу ціну)))
Прохожий написав:кстати странная ситуация последние две недели регулярные звонки по объекту который ушел с рынка более 2х лет тому, полногабаритная 2к в новострое с приличным ремонтом, ессно все оригинальные объявы были удалены может действительно возрос спрос на полногабаритные комфортабельные квартиры?
Ні. Пошукайте об'яву, що спричинила попит. Скоріш за все, рили запустили "торпеду". Дали нову об'яву з фото давно проданої квартири. В мене було пару таких випадків)))
все те ж саме. Був би Захар_ живим - він швидко розтовкмачив би Вам, що таке "торпеда" і "замануха".
Рили дали об,яву про здачу в оренду чужої гарної квартири за привабливу ціну)))
"не учите папу как любить маму"(с) общался, уточнял у звонящих рыл цену цена вполне рыночная, даже больше чем сейчас платят арендаторы) так что это не торпеда и не замануха, что то происходит на рынке аренды полногабаритных комфортабельных квартир...
У меня кума заселила в аренду марокканца после того как "интеллигентные" соседи сверху топотом бегающих детей вытравили белоруса работающего из дому. Теперь "счастливы" все смежные с марокканцем квартиры.