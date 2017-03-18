ай-яй-яй...
и как вы такой всезнающий ей про шумоизоляцию не подсказали?
но главное чтобы кума была довольна после съезда марокканца)
иначе это напоминает "куплю билет и назло кондуктору пойду пешком"(с)
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:35
ай-яй-яй...
и как вы такой всезнающий ей про шумоизоляцию не подсказали?
но главное чтобы кума была довольна после съезда марокканца)
иначе это напоминает "куплю билет и назло кондуктору пойду пешком"(с)
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