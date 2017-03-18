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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2162216321642165
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:35

  UA написав:
  kingkongovets написав:Зображення

[b]У меня кума заселила в аренду марокканца после того как "интеллигентные" соседи сверху топотом бегающих детей вытравили белоруса работающего из дому.[/b]
Теперь "счастливы" все смежные с марокканцем квартиры.

ай-яй-яй...
и как вы такой всезнающий ей про шумоизоляцию не подсказали?
но главное чтобы кума была довольна после съезда марокканца)
иначе это напоминает "куплю билет и назло кондуктору пойду пешком"(с)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:28

  vitaliian написав:UA бегает по стенам? Ну у них это национальный вид спорта.

Национальный вид спорта у арабов быть суперактивными по ночам, а днем спать.
UA
 
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