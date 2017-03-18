Есть такие глубоко амортизированные квартиры, что хоть под кого не жалко. Но насколько я сталкивался с арендаторами -белорусами в такие квартиры они не идут.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 15:22
Есть такие глубоко амортизированные квартиры, что хоть под кого не жалко. Но насколько я сталкивался с арендаторами -белорусами в такие квартиры они не идут.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:48
я не профи в аренде, но могу заценить сам дизайн, в том числе и в деньгах. Хоть это и рендер, но материалы все понятные.
Цветовая гамма приятная, глаз ничего особо не режет. Из замечаний: столеху на кухне лучше сделать в "тонком" дизайне из керамогранита 12мм, для дизайна "без ручек" а не кварца, как на рендере. Я бы еще профиль-ручку Гола присобачил, а то надо два движения для открытия дверцы "нажать, чтобы открылась"
Журнальные столики, занимают много места в небольшой комнате, функционал их непонятен. В ванной стоит стекло-штора, мода на него закончилась, когда заипались оттирать от разводов. В целом, цветовое решение в ванной унылое, нет ничего контрастного, вроде столешки под мрамор на кухне. Ванная напоминает гостиничную, пусть и хорошую. Тонюсенький и светлый ковер-плед может засасывать пылесос, что обычный, что робот. Да и вообще ковры на аренду, это как гондон, нужно менять после каждого арендатора. Открытых полок лучше сделать меньше, это пылесборники. Нравится антураж - закрой стеклом в алюминиевой рамке, поставь подсветку
Как то так, рендеров мало, не все понятно
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:00
Я может непрофессионал, но имхо дизайн годится только для фоточек. Какие-то стремные непрактичные журнальные столики, совершенно непонятное, и как по мне, уродливое кресло. В относительно небольшой на вид квартире сделали большую "залу", но не видно ни рабочего стола, ни гардеробной или вместительного шкафа. Итого, в плане практичности - ни о чем, полет фантазий дизайнера, отрванный от реальности. Пойдет как апартаменты для посуточной, когда у людей с собой минимум барахла, но не для долгосрочного проживания
Все имхо, конечно
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