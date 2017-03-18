Додано: Чет 18 лис, 2021 15:48

kingkongovets написав: интересно мнение профессионалов, шо думаете за этот ремонт под аренду в киеве?



https://www.facebook.com/10000014673849 ... 08620/?d=n интересно мнение профессионалов, шо думаете за этот ремонт под аренду в киеве?

я не профи в аренде, но могу заценить сам дизайн, в том числе и в деньгах. Хоть это и рендер, но материалы все понятные.Цветовая гамма приятная, глаз ничего особо не режет. Из замечаний: столеху на кухне лучше сделать в "тонком" дизайне из керамогранита 12мм, для дизайна "без ручек" а не кварца, как на рендере. Я бы еще профиль-ручку Гола присобачил, а то надо два движения для открытия дверцы "нажать, чтобы открылась"Журнальные столики, занимают много места в небольшой комнате, функционал их непонятен. В ванной стоит стекло-штора, мода на него закончилась, когда заипались оттирать от разводов. В целом, цветовое решение в ванной унылое, нет ничего контрастного, вроде столешки под мрамор на кухне. Ванная напоминает гостиничную, пусть и хорошую. Тонюсенький и светлый ковер-плед может засасывать пылесос, что обычный, что робот. Да и вообще ковры на аренду, это как гондон, нужно менять после каждого арендатора. Открытых полок лучше сделать меньше, это пылесборники. Нравится антураж - закрой стеклом в алюминиевой рамке, поставь подсветкуКак то так, рендеров мало, не все понятно