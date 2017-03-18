Есть такие глубоко амортизированные квартиры, что хоть под кого не жалко. Но насколько я сталкивался с арендаторами -белорусами в такие квартиры они не идут.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 15:22
Есть такие глубоко амортизированные квартиры, что хоть под кого не жалко. Но насколько я сталкивался с арендаторами -белорусами в такие квартиры они не идут.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:48
я не профи в аренде, но могу заценить сам дизайн, в том числе и в деньгах. Хоть это и рендер, но материалы все понятные.
Цветовая гамма приятная, глаз ничего особо не режет. Из замечаний: столеху на кухне лучше сделать в "тонком" дизайне из керамогранита 12мм, для дизайна "без ручек" а не кварца, как на рендере. Я бы еще профиль-ручку Гола присобачил, а то надо два движения для открытия дверцы "нажать, чтобы открылась"
Журнальные столики, занимают много места в небольшой комнате, функционал их непонятен. В ванной стоит стекло-штора, мода на него закончилась, когда заипались оттирать от разводов. В целом, цветовое решение в ванной унылое, нет ничего контрастного, вроде столешки под мрамор на кухне. Ванная напоминает гостиничную, пусть и хорошую. Тонюсенький и светлый ковер-плед может засасывать пылесос, что обычный, что робот. Да и вообще ковры на аренду, это как гондон, нужно менять после каждого арендатора. Открытых полок лучше сделать меньше, это пылесборники. Нравится антураж - закрой стеклом в алюминиевой рамке, поставь подсветку
Как то так, рендеров мало, не все понятно
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:00
Я может непрофессионал, но имхо дизайн годится только для фоточек. Какие-то стремные непрактичные журнальные столики, совершенно непонятное, и как по мне, уродливое кресло. В относительно небольшой на вид квартире сделали большую "залу", но не видно ни рабочего стола, ни гардеробной или вместительного шкафа. Итого, в плане практичности - ни о чем, полет фантазий дизайнера, отрванный от реальности. Пойдет как апартаменты для посуточной, когда у людей с собой минимум барахла, но не для долгосрочного проживания
Все имхо, конечно
Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:57
Мне в глаза даже не фото бросились. Простите, что не одобрю модный нынче тренд, но когда автор поста, судя по имени, мужчина, называет команду дизайнеров смелой и сексуальной, и при этом перечисляя в первую очередь двух других лиц мужского пола, это как-то слишком откровенно.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:21
шопаделать, это тоже "модный нынче тренд".
возможно, особенно среди дизайнеров.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:00
Щас
Предметы интерьера выйдут из моды раньше, чем вернутся деньги потраченные на них.
Очень, очень узкий сегмент элитной аренды конечно имеет право на существование.
Интересен адрес квартиры.
Республика за окружной?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:09
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