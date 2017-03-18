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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры

зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
kingkongovets
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