спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры
зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры
зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
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