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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры

зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:35

  kingkongovets написав:интересно мнение профессионалов, шо думаете за этот ремонт под аренду в киеве?

https://www.facebook.com/10000014673849 ... 08620/?d=n

Как уже написали выше - годно только для посуточной аренды. Для долгосрока - нет
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:29

В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.

У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:28

  adeges написав:В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.

У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?

Оно как обычно получается - шкафы в конце ремонта заказывают.
А концу ремонта у будущего арендодателя нервный тик от потраченной суммы денег.
Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры.
В результате арендодатель везет какой ни будь свой старый шкаф.
UA
 
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