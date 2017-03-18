спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры
зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
спасибо всем высказавшимся
решил проверить свое дилетантское мнение, думал уже шо у меня прицел реально сбит
оказалось нет)
дизайнеры такие дизайнеры
зы: моя доця его знает и грит шо мол гений, а я шото сомневаюсь
но чю у него есть, этого не отнять)
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:35
Как уже написали выше - годно только для посуточной аренды. Для долгосрока - нет
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:29
В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.
У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
Додано: Суб 20 лис, 2021 00:28
Оно как обычно получается - шкафы в конце ремонта заказывают.
А концу ремонта у будущего арендодателя нервный тик от потраченной суммы денег.
Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры.
В результате арендодатель везет какой ни будь свой старый шкаф.
Додано: Суб 20 лис, 2021 02:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
с них хватит,а некоторые с собой имеют
Додано: Суб 20 лис, 2021 05:03
Точно про меня))))
Я так свою первую заканчивал.
Потом с арендатором в пополаме шкафы-купе из Леруа покупали за неподнятие цены на полгода.
На мне тогда долг под 100 куе висел перед банком, я одних %% около штуцера платил. А на дворе кризис после 2008 года.
Сейчас эти шкафы уже не модные, но так как квартиру делал в модном под аренду стиле "эвроремонт", то они не выбиваются из общей концепции.
И самое главное, экономически очень эффективны. Фактически куплены за деньги арендатора 10 лет назад.
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