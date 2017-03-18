Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.
У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
adeges написав:В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.
У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
Оно как обычно получается - шкафы в конце ремонта заказывают. А концу ремонта у будущего арендодателя нервный тик от потраченной суммы денег. Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры. В результате арендодатель везет какой ни будь свой старый шкаф.
adeges написав:В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.
У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
Оно как обычно получается - шкафы в конце ремонта заказывают. А концу ремонта у будущего арендодателя нервный тик от потраченной суммы денег. Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры. В результате арендодатель везет какой ни будь свой старый шкаф.
Точно про меня)))) Я так свою первую заканчивал. Потом с арендатором в пополаме шкафы-купе из Леруа покупали за неподнятие цены на полгода. На мне тогда долг под 100 куе висел перед банком, я одних %% около штуцера платил. А на дворе кризис после 2008 года. Сейчас эти шкафы уже не модные, но так как квартиру делал в модном под аренду стиле "эвроремонт", то они не выбиваются из общей концепции. И самое главное, экономически очень эффективны. Фактически куплены за деньги арендатора 10 лет назад.
adeges написав:В практически любой арердной квартире меня всегда удивляет отсутствие шкафов.
У меня дома, 73 м, walkin closet, три встроенных шкафа, две огромные этажерки, и еще детская стенка, плюс 2 антресоли, все забито, и часть барахла сложено в десяток картонных ящиков по всей квартире. Это коречно может перебор, но ведь и арендаторам вещи же нужно где-то хранить?
Оно как обычно получается - шкафы в конце ремонта заказывают. А концу ремонта у будущего арендодателя нервный тик от потраченной суммы денег. Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры. В результате арендодатель везет какой ни будь свой старый шкаф.
Точно про меня)))) Я так свою первую заканчивал. Потом с арендатором в пополаме шкафы-купе из Леруа покупали за неподнятие цены на полгода. На мне тогда долг под 100 куе висел перед банком, я одних %% около штуцера платил. А на дворе кризис после 2008 года. Сейчас эти шкафы уже не модные, но так как квартиру делал в модном под аренду стиле "эвроремонт", то они не выбиваются из общей концепции. И самое главное, экономически очень эффективны. Фактически куплены за деньги арендатора 10 лет назад.
Щодо перевезення своєї старої шафи в квартиру під оренду - класика жанру)))