Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:.. Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры.
Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы. вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/ это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.
С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
UA написав:С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Ну вы и загнули. Не используют не потому, что "не модно", а из-за большей сложности в обработке и высокой цены да недостатка хорошего сырья. То же можно сказать и об обуви например. Мас-сегмент завален всякой имитацией и синтетикой, но нормальные изделия почему то преимущественно кожаные. Уже кидал вроде здесь, но как раз в тему: https://2k.livejournal.com/520078.html Любимая цитата: Благодаря рекламе любое говно можно продать. Благодаря дизайну можно продать говно чуть дороже. А правильно выбранная цена ― не слишком дорого, но и не слишком дешево ― не дает покупателю признаться, что он купил говно.
sequence написав: Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы. вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/ это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.
С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Исчо как используют. Китай деревянную мЁбель по всему миру продает. В США на внутренний рынок не успевает делать, редко где можно увидеть ДСП-шную кухню в СВОЕМ жилье, даже в рентованном часто деревянные. Шкафов нет вообще. Клазеты и вок-ин клазеты (то есть гардеробные). Огромное предложение деревянной мебели из Бразилии. Поменьше из Канады. Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.