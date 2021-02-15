У flyman появился мощный конкурент. Если они еще перехватят идею "ШРТ в пешей доступности", то все, сливай воду
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
У flyman появился мощный конкурент. Если они еще перехватят идею "ШРТ в пешей доступности", то все, сливай воду
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:43
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от..
Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:09
Ну вы и загнули. Не используют не потому, что "не модно", а из-за большей сложности в обработке
и высокой цены да недостатка хорошего сырья. То же можно сказать и об обуви например. Мас-сегмент завален всякой имитацией и синтетикой, но нормальные изделия почему то преимущественно кожаные. Уже кидал вроде здесь, но как раз в тему:
Любимая цитата:
Благодаря рекламе любое говно можно продать. Благодаря дизайну можно продать говно чуть дороже. А правильно выбранная цена ― не слишком дорого, но и не слишком дешево ― не дает покупателю признаться, что он купил говно.
Додано: Чет 02 гру, 2021 05:01
Исчо как используют.
Китай деревянную мЁбель по всему миру продает. В США на внутренний рынок не успевает делать, редко где можно увидеть ДСП-шную кухню в СВОЕМ жилье, даже в рентованном часто деревянные.
Шкафов нет вообще. Клазеты и вок-ин клазеты (то есть гардеробные). Огромное предложение деревянной мебели из Бразилии. Поменьше из Канады.
Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:39
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02
правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы.
Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ.
В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка.
В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах.
Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:15
Как тебе такое, Илон Маск?
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:50
я квартирами не спекулирую
Это кто написал?
Написали-бы "Европа", я-бы промолчал, потому как не очень в курсе, но Вы написали что написали.
Страну с почти 400 млн населения, это я еще про Канаду не писал, там всего 30 млн, не причислять к "миру" - это перебор.
Кроме того, у меня контрагенты в Одессе, в том числе мебель деревянную тягают из Китая в приличных объемах. Да, она намного дороже ДСПшной, но, пардон, есть немало людей с вполне осознанным подходом к собственному здоровью.
Я, понимаю, Вы сейчас скажете, что витаминизированная ДСП благотворно влияет на здоровье, а фенол повышает потенцию, но я как-то пострадаю с натуралкой.
Что касается дефорестейшн.
В нормальных странах лес относится к возобновляемому ресурсу, при вырубке сажается новое. Есть регионы мира, где вырубка лесов лимитирована в зависимости от скорости роста новых лесов.
Но есть и немало стран, в числе их и Украина, где вырубка идет безумными темпами, "после нас хоть Потоп".
Только вот и на ДСП-шную мебель идет древесина. Вы скажете, что это отходы деревообрабатывающей промыщленности, но, пардон, а на что идет такой объем древесины, что только ОТХОДЫ составляют такие безумные объемы?
И еще, мало того, что в США и КАнаде возобновляют вырубаемые массивы, так и "традиции", как Вы выразились, в том, чтобы не тулить шкафы, а строить само жилье со шкафами. Это очень благоприятно сказывается на сокращении дефорестейшн. Как Вам нравится перенять такую традицию?
Или это станет для Вам ночным кошмаром?
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