Додано: Чет 02 гру, 2021 19:50

sequence написав: rjkz написав: ...

Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое. ...Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.

правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы.

Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ.

В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка.

В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах.

Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся )) правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСПмассово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы.Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ.В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка.В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах.Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))

Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.

я квартирами не спекулируюЭто кто написал?Написали-бы "Европа", я-бы промолчал, потому как не очень в курсе, но Вы написали что написали.Страну с почти 400 млн населения, это я еще про Канаду не писал, там всего 30 млн, не причислять к "миру" - это перебор.Кроме того, у меня контрагенты в Одессе, в том числе мебель деревянную тягают из Китая в приличных объемах. Да, она намного дороже ДСПшной, но, пардон, есть немало людей с вполне осознанным подходом к собственному здоровью.Я, понимаю, Вы сейчас скажете, что витаминизированная ДСП благотворно влияет на здоровье, а фенол повышает потенцию, но я как-то пострадаю с натуралкой.Что касается дефорестейшн.В нормальных странах лес относится к возобновляемому ресурсу, при вырубке сажается новое. Есть регионы мира, где вырубка лесов лимитирована в зависимости от скорости роста новых лесов.Но есть и немало стран, в числе их и Украина, где вырубка идет безумными темпами, "после нас хоть Потоп".Только вот и на ДСП-шную мебель идет древесина. Вы скажете, что это отходы деревообрабатывающей промыщленности, но, пардон, а на что идет такой объем древесины, что только ОТХОДЫ составляют такие безумные объемы?И еще, мало того, что в США и КАнаде возобновляют вырубаемые массивы, так и "традиции", как Вы выразились, в том, чтобы не тулить шкафы, а строить само жилье со шкафами. Это очень благоприятно сказывается на сокращении дефорестейшн. Как Вам нравится перенять такую традицию?Или это станет для Вам ночным кошмаром?