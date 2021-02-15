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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2164216521662167
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://mignews.com/news/lifestyle/ikea ... ollar.html
У flyman появился мощный конкурент. Если они еще перехватят идею "ШРТ в пешей доступности", то все, сливай воду
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:43

  UA написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры.

Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы.
вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП
https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/
это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.

С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба :mrgreen:

не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от..
Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:09

  sequence написав:
  UA написав:С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба :mrgreen:

не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от..
Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.


Ну вы и загнули. Не используют не потому, что "не модно", а из-за большей сложности в обработке
и высокой цены да недостатка хорошего сырья. То же можно сказать и об обуви например. Мас-сегмент завален всякой имитацией и синтетикой, но нормальные изделия почему то преимущественно кожаные. Уже кидал вроде здесь, но как раз в тему:
https://2k.livejournal.com/520078.html
Любимая цитата:
Благодаря рекламе любое говно можно продать. Благодаря дизайну можно продать говно чуть дороже. А правильно выбранная цена ― не слишком дорого, но и не слишком дешево ― не дает покупателю признаться, что он купил говно.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 05:01

  sequence написав:
  UA написав:
  sequence написав: Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы.
вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП
https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/
это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.

С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба :mrgreen:

не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от..
Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.


Исчо как используют.
Китай деревянную мЁбель по всему миру продает. В США на внутренний рынок не успевает делать, редко где можно увидеть ДСП-шную кухню в СВОЕМ жилье, даже в рентованном часто деревянные.
Шкафов нет вообще. Клазеты и вок-ин клазеты (то есть гардеробные). Огромное предложение деревянной мебели из Бразилии. Поменьше из Канады.
Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:39

  sequence написав: Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.

И мясо в чистом виде в колбасу почти не кладут.

И про шкаф из натуралки забудьте.
На это сейчас есть деньги у пары процентов населения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02

  rjkz написав:...
Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.

правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы.
Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ.
В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка.
В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах.
Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:15

Как тебе такое, Илон Маск?

Двоє київських блогерів орендували квартиру та зробили з неї офлайн казино. Власник квартири викликав поліцію

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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:50

  sequence написав:
  rjkz написав:...
Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.

правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы.
Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ.
В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка.
В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах.
Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))


я квартирами не спекулирую :(

Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.


Это кто написал?
Написали-бы "Европа", я-бы промолчал, потому как не очень в курсе, но Вы написали что написали.
Страну с почти 400 млн населения, это я еще про Канаду не писал, там всего 30 млн, не причислять к "миру" - это перебор.
Кроме того, у меня контрагенты в Одессе, в том числе мебель деревянную тягают из Китая в приличных объемах. Да, она намного дороже ДСПшной, но, пардон, есть немало людей с вполне осознанным подходом к собственному здоровью.
Я, понимаю, Вы сейчас скажете, что витаминизированная ДСП благотворно влияет на здоровье, а фенол повышает потенцию, но я как-то пострадаю с натуралкой.
Что касается дефорестейшн.
В нормальных странах лес относится к возобновляемому ресурсу, при вырубке сажается новое. Есть регионы мира, где вырубка лесов лимитирована в зависимости от скорости роста новых лесов.
Но есть и немало стран, в числе их и Украина, где вырубка идет безумными темпами, "после нас хоть Потоп".
Только вот и на ДСП-шную мебель идет древесина. Вы скажете, что это отходы деревообрабатывающей промыщленности, но, пардон, а на что идет такой объем древесины, что только ОТХОДЫ составляют такие безумные объемы?
И еще, мало того, что в США и КАнаде возобновляют вырубаемые массивы, так и "традиции", как Вы выразились, в том, чтобы не тулить шкафы, а строить само жилье со шкафами. Это очень благоприятно сказывается на сокращении дефорестейшн. Как Вам нравится перенять такую традицию?
Или это станет для Вам ночным кошмаром?
rjkz
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