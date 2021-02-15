Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:.. Шкаф из массива дуба - ясеня(не модный) стоит дофига. Из ДСП (модный) уродует весь облик квартиры.
Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы. вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/ это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.
С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
UA написав:С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Ну вы и загнули. Не используют не потому, что "не модно", а из-за большей сложности в обработке и высокой цены да недостатка хорошего сырья. То же можно сказать и об обуви например. Мас-сегмент завален всякой имитацией и синтетикой, но нормальные изделия почему то преимущественно кожаные. Уже кидал вроде здесь, но как раз в тему: https://2k.livejournal.com/520078.html Любимая цитата: Благодаря рекламе любое говно можно продать. Благодаря дизайну можно продать говно чуть дороже. А правильно выбранная цена ― не слишком дорого, но и не слишком дешево ― не дает покупателю признаться, что он купил говно.
sequence написав: Если вы о шкафах с Леруа или Эпика, согласен. Но там вовсе не модное ДСП и говносистемы. вот вам современное стандартное решение, подобного много в ИКЕА и не только. И тут, кстати, вполне дешевое ДСП https://web.hettich.com/ru-az/produkcij ... h-dverei#/ это же не разделочная доска, которую и вправду лучше брать дубовую.
С учетом постройки ниши для шкафа выйдет дороже, чем шкаф из массива дуба
не понял. А для шкафа из натуралки ниши не надо, или он одним своим грозным видом создает нишу? Шкаф из ЛДСП при нормальном подходе и дизайне ничего не испортит, конструктивно и по факту что из ясеня у вас будет ящик с дверями, что из ЛДСП. Более того, "под ясень" даже с учетом вариантов с морилками, все равно дизайны ограничены, в отличие от.. Хрен вас поймешь, вас надо разок-другой свозить в Бреру, Милан в неделю дизайна и моды, может ваш мир перевернется. Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Исчо как используют. Китай деревянную мЁбель по всему миру продает. В США на внутренний рынок не успевает делать, редко где можно увидеть ДСП-шную кухню в СВОЕМ жилье, даже в рентованном часто деревянные. Шкафов нет вообще. Клазеты и вок-ин клазеты (то есть гардеробные). Огромное предложение деревянной мебели из Бразилии. Поменьше из Канады. Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
rjkz написав:... Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы. Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ. В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка. В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах. Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))
rjkz написав:... Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы. Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ. В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка. В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах. Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))
я квартирами не спекулирую
Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Это кто написал? Написали-бы "Европа", я-бы промолчал, потому как не очень в курсе, но Вы написали что написали. Страну с почти 400 млн населения, это я еще про Канаду не писал, там всего 30 млн, не причислять к "миру" - это перебор. Кроме того, у меня контрагенты в Одессе, в том числе мебель деревянную тягают из Китая в приличных объемах. Да, она намного дороже ДСПшной, но, пардон, есть немало людей с вполне осознанным подходом к собственному здоровью. Я, понимаю, Вы сейчас скажете, что витаминизированная ДСП благотворно влияет на здоровье, а фенол повышает потенцию, но я как-то пострадаю с натуралкой. Что касается дефорестейшн. В нормальных странах лес относится к возобновляемому ресурсу, при вырубке сажается новое. Есть регионы мира, где вырубка лесов лимитирована в зависимости от скорости роста новых лесов. Но есть и немало стран, в числе их и Украина, где вырубка идет безумными темпами, "после нас хоть Потоп". Только вот и на ДСП-шную мебель идет древесина. Вы скажете, что это отходы деревообрабатывающей промыщленности, но, пардон, а на что идет такой объем древесины, что только ОТХОДЫ составляют такие безумные объемы? И еще, мало того, что в США и КАнаде возобновляют вырубаемые массивы, так и "традиции", как Вы выразились, в том, чтобы не тулить шкафы, а строить само жилье со шкафами. Это очень благоприятно сказывается на сокращении дефорестейшн. Как Вам нравится перенять такую традицию? Или это станет для Вам ночным кошмаром?
rjkz написав:... Самое дешевое г-но из ИКЕИ - ДСП. Люди покупают в арендованную квартиру, чтобы при переезде выбросить и на новом месте купить новое. Во-первых, она не переживет переезд, во-вторых, дешевле купить новое, чем перевозить старое.
правильно. Это массовый сегмент, если бы 95% населения кинулись брать из натуралки - планета стала бы лысая. Это не повод называть подобную продукцию омном - ДСП на корпуса массово используют все: итальянцы (Скаволини из известных тот же), немцы все повально - Нолте, Нобилиа, прочие. В Европе это норма, для любого класса покупателей - там тупо на это не обращают внимания что мажоры, что холопы. Фасады из натуралки тоже нынче не комильфо и не в тренде. Тот же ДСП и МДФ. В Штатах исторически своя специфика, начиная от дизайна, фурнитуры, заканчивая конструктивом и гранитными столешками, и корпусами из фанеры. Все это стоит денех, обычно как средняя тачка. В Европах все вполне как у нас, точнее наоборот, у нас как в европах. Личные предпочтения и ЧСВ оставьте при себе - в теме мебели я знаю всех и вся, зачастую лично. Я не рассказываю вам, как спекулировать/сдавать квартиры - вы мне не рассказывайте о мебели. На том и остановимся ))
я квартирами не спекулирую
Дерево в чистом виде в мире уже почти не используют.
Это кто написал?
Только вот и на ДСП-шную мебель идет древесина. Вы скажете, что это отходы деревообрабатывающей промыщленности, но, пардон, а на что идет такой объем древесины, что только ОТХОДЫ составляют такие безумные объемы?
Ага, отходы. По грибному хобби периодически проезжаю мимо одного заводика по производству ОСБ. Так туда вереницей заезжают лесовозы в т.ч. с вполне себе деловым лесом, хоть есть конечно и со всяким овном. За ДСП не скажу точно, но есть подозрение, что и там не все так просто. п.с. sequence-мы лично к вам никаких претензий не имеем, ведущие фабрики европы делают симпатишную меблЮ из МДФ и ДСП, но будь она из натуралки, менее привлекательной она бы точно не стала, просто ценник был бы наверное х3 к сожалению. п.п.с. Возможно я ретроград, но себе брал неоднократно процентов на 70-80 деревянную Cavio-то же как бы не Африка, и держится огурцом.