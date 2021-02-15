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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2165216621672168
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:08

Столичний метр: інвестиції у квартири у Печерському районі

Які новинки будуть цікаві інвесторам на ринку преміального житла Києва у 2022 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 21:19


ИМХО хлам
реальный Печерский р-н это от метро Печерская вниз до Бессарабки и Липки, все что в сторону выдубичей и ж/д это ипеня но понаехи хавают, НЛ бгг считаем вагоны в поездах... :mrgreen:
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1
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:57

Прикольненько:
https://www.rbc.ru/society/10/12/2021/6 ... rom_main_3
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:13

Что происходит с арендой

Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Возможно что-то не так с самим объявлением. Если не большой секрет, то дайте ссылку
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:23

  Damien написав:Возможно что-то не так с самим объявлением. Если не большой секрет, то дайте ссылку

Ноль один убрать?!
Bolt
 
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