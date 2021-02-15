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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 гру, 2021 16:08
Додано: Чет 09 гру, 2021 21:19
ИМХО хлам
реальный Печерский р-н это от метро Печерская вниз до Бессарабки и Липки, все что в сторону выдубичей и ж/д это ипеня но понаехи хавают, НЛ бгг считаем вагоны в поездах...
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:57
Прикольненько:
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:13
Что происходит с арендой
Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Возможно что-то не так с самим объявлением. Если не большой секрет, то дайте ссылку
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:23
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