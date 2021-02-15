Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Якщо поруч з метро то ціна цілком нормальна. Перед НГ звичайно мертвий сезон крім подобового, але якщо навіть ріелтора не дзвонять – значить не бачать його взагали.
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Обычно перед самым НГ нет особого спроса. А сейчас и других обстоятельств хватает.
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Якщо поруч з метро то ціна цілком нормальна. Перед НГ звичайно мертвий сезон крім подобового, але якщо навіть ріелтора не дзвонять – значить не бачать його взагали.
Последние годы даже август и сентябрь не очень веселые.
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Обычно перед самым НГ нет особого спроса. А сейчас и других обстоятельств хватает.