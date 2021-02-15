Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
Обычно перед самым НГ нет особого спроса. А сейчас и других обстоятельств хватает.
[quote="5360927:Успіх"][quote="5360854:Bolt"][quote="5360828:Успіх"][quote="5360749:vitaliian"][ Обычно перед самым НГ нет особого спроса. А сейчас и других обстоятельств хватает.[/quote] https://dengi.informator.ua/2021/12/23/ ... ekspertov/[/quote] Ехххххх, от коли я брав свій концептуальний, то думав, що все ок - беру з запасом часу в 1,5р. - що до того часу "криза мінєт"... А вона, бачу, починає загравати новими барвами [/quote] Бувший колега по ЛАЗу микався тут у Львові по роботах(інженер) на 10кг, зара знайшов роботу в Тернополі на 800€ на якомусь спільному під-тві, то казав орендує однушку в новобуді за 4 кг.[/quote]
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Чому ж тоді там Флаю(в себе на малій Батьківщині) не сидиться? [/quote] Освіта не дозволяє?! Зара крута фірма може бути в такому задуппі, що ніколи би не повірив би.
Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв. Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было
anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв. Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
400 долл за метр - это минимум А дальше от фантазий