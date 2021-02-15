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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2166216721682169
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:37

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было


Обычно перед самым НГ нет особого спроса.
А сейчас и других обстоятельств хватает.

https://dengi.informator.ua/2021/12/23/ ... ekspertov/

Ехххххх, от коли я брав свій концептуальний, то думав, що все ок - беру з запасом часу в 1,5р. - що до того часу "криза мінєт"...
А вона, бачу, починає загравати новими барвами :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:07

0

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Обычно перед самым НГ нет особого спроса.
А сейчас и других обстоятельств хватает.

https://dengi.informator.ua/2021/12/23/ ... ekspertov/

Ехххххх, от коли я брав свій концептуальний, то думав, що все ок - беру з запасом часу в 1,5р. - що до того часу "криза мінєт"...
А вона, бачу, починає загравати новими барвами :roll:

Бувший колега по ЛАЗу микався тут у Львові по роботах(інженер) на 10кг, зара знайшов роботу в Тернополі на 800€ на якомусь спільному під-тві, то казав орендує однушку в новобуді за 4 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:54

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:[
Обычно перед самым НГ нет особого спроса.
А сейчас и других обстоятельств хватает.

https://dengi.informator.ua/2021/12/23/ ... ekspertov/

Ехххххх, от коли я брав свій концептуальний, то думав, що все ок - беру з запасом часу в 1,5р. - що до того часу "криза мінєт"...
А вона, бачу, починає загравати новими барвами :roll:

Бувший колега по ЛАЗу микався тут у Львові по роботах(інженер) на 10кг, зара знайшов роботу в Тернополі на 800€ на якомусь спільному під-тві, то казав орендує однушку в новобуді за 4 кг.[/quote]

---

Чому ж тоді там Флаю(в себе на малій Батьківщині) не сидиться? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:35

[quote="5360927:Успіх"][quote="5360854:Bolt"][quote="5360828:Успіх"][quote="5360749:vitaliian"][
Обычно перед самым НГ нет особого спроса.
А сейчас и других обстоятельств хватает.[/quote]
https://dengi.informator.ua/2021/12/23/ ... ekspertov/[/quote]
Ехххххх, от коли я брав свій концептуальний, то думав, що все ок - беру з запасом часу в 1,5р. - що до того часу "криза мінєт"...
А вона, бачу, починає загравати новими барвами :roll:[/quote]
Бувший колега по ЛАЗу микався тут у Львові по роботах(інженер) на 10кг, зара знайшов роботу в Тернополі на 800€ на якомусь спільному під-тві, то казав орендує однушку в новобуді за 4 кг.[/quote]

---

Чому ж тоді там Флаю(в себе на малій Батьківщині) не сидиться? :shock:[/quote]
Освіта не дозволяє?! Зара крута фірма може бути в такому задуппі, що ніколи би не повірив би.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:41

  Успіх написав:Чому ж тоді там Флаю(в себе на малій Батьківщині) не сидиться? :shock:

В Тернополе нет шрт
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 18:32

Знайомий орендував смарт з електроопаленням в Києві, десь в центрі, новобуд з гарним ремонтом. Електрика - за промисловими тарифами)))

З'їхав назад у "хрущовку" біля метро, тому що платіжки за електрику - ну просто конські!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:28

прикинути вартість ремонту київ2022

Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв.
Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:45

  SerDem написав:Что то у меня никак не получается вот уже как 5 дней сдать 1 к квартиру на Оболони , что-то спрос нулевой , цена 10000 правда , но нет вообще звонков, кто то из нас , сейчас , сдает или нет? Такого раньше не было

Дай ссылку
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:46

  anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв.
Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?

400 долл за метр - это минимум
А дальше от фантазий
Ekran
 
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