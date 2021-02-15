Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв. Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв. Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
100$ на кв.метр не смешная шутка Если это капремонт в старом фонде - готовьте около 35 куе на свои 80 кв. метров. Это без мебели и техники
Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов
anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв. Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?
ИМХО для аренды неликвид
Почему? Покупать по бешеной цене метра конечно абсурд(как 1к), а если есть давно уже или дёшево - то с чего неликвид? Вы ж в таком метраже новостроя живёте. Кому то с детьми тоже надо где то жить, хотя бы временно, пока свой новострой допустим не доведут до финала. Вопрос только не сталинка ли довоенная эта 3к у топика. Тогда и перепланировками и аренду хер подымешь и клиента с бабками не загонишь. Разве что на Круглокниверситетскую 2.
Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов
Пан писатель фантаст?
Реалист.Практик. Можно и дешевле сделать, если плитку и ламинат брать отечественные,в моем расчете импортные, не дешевка, чтоб лет на 15 минимум хватало
ну если стены/потолок/пол не ровнять, разводку канальи/воды/электрики сделать по дешмански(не видно куле), рабочих привлекать с ОЛХ с "многоступенчатым контролем" то конечно можно кстати не подбросите ссылок на такой ремонт?