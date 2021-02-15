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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2167216821692170
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:55

  anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв.
Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?

ИМХО для аренды неликвид
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:28

  UA написав:
  anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв.
Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?

100$ на кв.метр не смешная шутка
Если это капремонт в старом фонде - готовьте около 35 куе на свои 80 кв. метров.
Это без мебели и техники

Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:41

  Прохожий написав:
  anmyronyuk1 написав:Для дуже приблизного розрахунку, будь ласка, підкажіть вартість ремонту для полальшої здачі в аренду київської 3к площею 80м.кв.
Чи є якась магічна/мнемонічна формула типу 100$ на кв.метр. без меблі та техніки?

ИМХО для аренды неликвид

Почему? Покупать по бешеной цене метра конечно абсурд(как 1к), а если есть давно уже или дёшево - то с чего неликвид?
Вы ж в таком метраже новостроя живёте. Кому то с детьми тоже надо где то жить, хотя бы временно, пока свой новострой допустим не доведут до финала. Вопрос только не сталинка ли довоенная эта 3к у топика. Тогда и перепланировками и аренду хер подымешь и клиента с бабками не загонишь. Разве что на Круглокниверситетскую 2.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:28

  Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов

Пан писатель фантаст?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:06

  UA написав:
  Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов

Пан писатель фантаст?

Реалист.Практик.
Можно и дешевле сделать, если плитку и ламинат брать отечественные,в моем расчете импортные, не дешевка, чтоб лет на 15 минимум хватало
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:34

  Damien написав:
  UA написав:
  Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов

Пан писатель фантаст?

Реалист.Практик.
Можно и дешевле сделать, если плитку и ламинат брать отечественные,в моем расчете импортные, не дешевка, чтоб лет на 15 минимум хватало

ну если стены/потолок/пол не ровнять, разводку канальи/воды/электрики сделать по дешмански(не видно куле), рабочих привлекать с ОЛХ с "многоступенчатым контролем" то конечно можно
кстати не подбросите ссылок на такой ремонт?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:06

  Damien написав:
  UA написав:
  Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов

Пан писатель фантаст?

Реалист.Практик.
Можно и дешевле сделать, если плитку и ламинат брать отечественные,в моем расчете импортные, не дешевка, чтоб лет на 15 минимум хватало

20ки на 80 кв. метров с мебелью и техникой не хватит даже на материалы с доставкой и выгрузкой.
Плитка Харьков, ламинат Беларусь, кухня Белая Церковь.... и прочие элитные товары :mrgreen:

Или вы капремонт квартиры поверх 50 летней электропроводки и без замены стояков водопровода и отопления лепить надумали?...
Старые совковые двери и окна тоже можно шлифмашинкой и масляной краской :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:08

  UA написав:
  UA написав:
  Damien написав:Абсурд. В 20куе поместится с мебелью и техникой, если под аренду. Это если сделать все качественно, но не бросаться деньгами. И не кормить прорабов

Реалист.Практик.
Можно и дешевле сделать, если плитку и ламинат брать отечественные,в моем расчете импортные, не дешевка, чтоб лет на 15 минимум хватало

20ки на 80 кв. метров с мебелью и техникой не хватит даже на материалы с доставкой и выгрузкой.
Плитка Харьков, ламинат Беларусь, кухня Белая Церковь.... и прочие элитные товары :mrgreen:

Или вы капремонт квартиры поверх 50 летней электропроводки и без замены стояков водопровода и отопления лепить надумали?...
Старые совковые двери и окна тоже можно шлифмашинкой и масляной краской :mrgreen:

Вон чувак в Америке дом построил, спецом из Украины двери и окна привёз. Потому как местные УГ. Местные которые в гости приходят в акуе.
https://youtu.be/VTHv68jDCjM
Bolt
 
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