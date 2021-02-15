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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 січ, 2022 10:46
DmitryK написав:
нужен животворящий девал
UA написав:
Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...
, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50
Тогда и аренда в долларах упадет, а вот стоимость ремонтов может и не упасть.
У мастеров появится дополнительный стимул уехать заграницу.
Тут вопрос в перенасыщении рынка аренды.
Нужно бомбить Позняки, чтобы снять с рынка излишек предложения.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 13:50
UA написав: DmitryK написав:
нужен животворящий девал
UA написав:
Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...
, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50
Тогда и аренда в долларах упадет, а вот стоимость ремонтов может и не упасть.
У мастеров появится дополнительный стимул уехать заграницу.
Тут вопрос в перенасыщении рынка аренды.
Нужно бомбить Позняки, чтобы снять с рынка излишек предложения.
Перепрошую - краще би розбомбити Воронєж.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:08
Резкий рост предложения при падении спроса приводит лишь к перераспределению имеющихся арендаторов, но не росту рынка.
Но это еще не самое интересное.
Самое интересное еще впереди..
Согласен на 100
Кто попал под удар прежде всего:
1- Те кто покупал хорошие квартиры массово года 2-3 назад для аренды , когда цены на неё были более менее ,или строил новые в новых домах
2- после этого затеял дорогущий ремонт с хорошей мебелью
3- те кто не успел сдать осенью и зашел в зиму
Самое интересное еще впереди..
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SerDem
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:20
SerDem написав:
Резкий рост предложения при падении спроса приводит лишь к перераспределению имеющихся арендаторов, но не росту рынка.
Но это еще не самое интересное.
Самое интересное еще впереди..
Согласен на 100
Кто попал под удар прежде всего:
1- Те кто покупал хорошие квартиры массово года 2-3 назад для аренды , когда цены на неё были более менее ,или строил новые в новых домах
2- после этого затеял дорогущий ремонт с хорошей мебелью
3- те кто не успел сдать осенью и зашел в зиму
Самое интересное еще впереди..
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:24
DmitryK написав: UA написав:
Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...
нужен животворящий девал, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50
Надо вернуться к мартовском хаям. Были нормальные цены. Но, к сожалению, это и будет -40-50% от сегодняшних. Что видится малореальным.
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airmax78
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:25
l66 написав: UA написав:
Нужно бомбить Позняки
Чтооо?
Это бизнес - ничего личного. + там нет ничего ценного, что хотелось бы сохранить для потомков.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:41
на укринвесте рекламят 90% заполняемость посуточных кавалирок
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cohan
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:32
cohan написав:
на укринвесте рекламят 90% заполняемость посуточных кавалирок
и таки шо ви хотели этим сказать?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:36
Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.
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