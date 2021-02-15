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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2171217221732174
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:46

  DmitryK написав:
  UA написав:Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...

нужен животворящий девал, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50

Тогда и аренда в долларах упадет, а вот стоимость ремонтов может и не упасть.
У мастеров появится дополнительный стимул уехать заграницу.
Тут вопрос в перенасыщении рынка аренды.
Нужно бомбить Позняки, чтобы снять с рынка излишек предложения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 13:50

  UA написав:
  DmitryK написав:
  UA написав:Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...

нужен животворящий девал, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50

Тогда и аренда в долларах упадет, а вот стоимость ремонтов может и не упасть.
У мастеров появится дополнительный стимул уехать заграницу.
Тут вопрос в перенасыщении рынка аренды.
Нужно бомбить Позняки, чтобы снять с рынка излишек предложения.

Перепрошую - краще би розбомбити Воронєж.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Резкий рост предложения при падении спроса приводит лишь к перераспределению имеющихся арендаторов, но не росту рынка.
Но это еще не самое интересное.
Самое интересное еще впереди..
Согласен на 100

Кто попал под удар прежде всего:
1- Те кто покупал хорошие квартиры массово года 2-3 назад для аренды , когда цены на неё были более менее ,или строил новые в новых домах
2- после этого затеял дорогущий ремонт с хорошей мебелью
3- те кто не успел сдать осенью и зашел в зиму
Самое интересное еще впереди..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:20

  SerDem написав:Резкий рост предложения при падении спроса приводит лишь к перераспределению имеющихся арендаторов, но не росту рынка.
Но это еще не самое интересное.
Самое интересное еще впереди..
Согласен на 100

Кто попал под удар прежде всего:
1- Те кто покупал хорошие квартиры массово года 2-3 назад для аренды , когда цены на неё были более менее ,или строил новые в новых домах
2- после этого затеял дорогущий ремонт с хорошей мебелью
3- те кто не успел сдать осенью и зашел в зиму
Самое интересное еще впереди..


Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:24

  DmitryK написав:
  UA написав:Цена ставок аренды растет значительно медленнее, цен на квартиры, ремонты, услуги мастеров...

нужен животворящий девал, который приведет эти раздутые цены к адекватному уровню. хотя бы б 40-50

Надо вернуться к мартовском хаям. Были нормальные цены. Но, к сожалению, это и будет -40-50% от сегодняшних. Что видится малореальным.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:24

  UA написав:Нужно бомбить Позняки

Чтооо? :shock:
l66
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:25

  l66 написав:
  UA написав:Нужно бомбить Позняки

Чтооо? :shock:

Это бизнес - ничего личного. + там нет ничего ценного, что хотелось бы сохранить для потомков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

на укринвесте рекламят 90% заполняемость посуточных кавалирок
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:32

  cohan написав:на укринвесте рекламят 90% заполняемость посуточных кавалирок

и таки шо ви хотели этим сказать?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:36

Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.
Bolt
 
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