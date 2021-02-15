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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2172217321742175
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 15:38

  Bolt написав:Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.

Ну, що ж, ризикніть. І ваш нинішній клієнт бавитиметься шампусіком на квартирі іншого орендодавця, а ви втратите предмет заздрощів у вигляді двокілограмової склотари. Зараз такий час, що головне - не злякати "звіра". А ось із середини березня можете уже зняти власну нервову напругу шляхом мстивих повідомлень винаймачу житла щодо підвищення орендного акцизу на шампанське.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:06

  ihorkyiv написав:
  Bolt написав:Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.

Ну, що ж, ризикніть. І ваш нинішній клієнт бавитиметься шампусіком на квартирі іншого орендодавця, а ви втратите предмет заздрощів у вигляді двокілограмової склотари. Зараз такий час, що головне - не злякати "звіра". А ось із середини березня можете уже зняти власну нервову напругу шляхом мстивих повідомлень винаймачу житла щодо підвищення орендного акцизу на шампанське.

Так я і чекаю кінця опалювального сезону. Троха накинути полюбому тре в межах інфляції, не кажу реальної, принаймні офіційної.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:22

С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:35

  budmix_org написав:С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?

Думаю тарифы для коммерции и населения в скором времени в практически выровняются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:32

  budmix_org написав:С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?

Жилой фонд может мало чего предложить, квартиры под офисы неудобны, комнаты 10-18м2 для нескольких человек тесноваты, для большого офиса нужны соответствующик помещения, опажять же парковка, если вдруг в спокойном дворике хрущевки появится движ из десятка машин соседи замучают жалобами все инстанции. Или вы про частный сектор? Там такое возможно но локация, офис должен быть рядом с метро или другим транспортом, в ЧС с этим напряжёнка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

И частный сектор и хрущобы вполне подходит для небольших арендаторов (5-10 сотрудников) . Недовольство соседей понятно, но вариант вполне реальный. арендовал треху для телефонных продажников около 3х лет (пока не вышел из бизнеса), было дешевле офиса в той же локации существенно (тогда ещё и тарифы так не отличались на комуналь). Насчёт того, что тарифы жилого сравняются с коммерческими при зелёных не верю, уж слишком непопулярный шаг.
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:42

  budmix_org написав:С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?

Есть такое. Знаю владельца небольшой IT компании которая или купила или арендовала целый этаж из 9 квартир на 500+ м2 под офис в новом жилом доме у метро на левом берегу Киева.
eastpak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:02

  budmix_org написав:И частный сектор и хрущобы вполне подходит для небольших арендаторов (5-10 сотрудников) . Недовольство соседей понятно, но вариант вполне реальный. арендовал треху для телефонных продажников около 3х лет (пока не вышел из бизнеса), было дешевле офиса в той же локации существенно (тогда ещё и тарифы так не отличались на комуналь). Насчёт того, что тарифы жилого сравняются с коммерческими при зелёных не верю, уж слишком непопулярный шаг.

Сравняются. Тут не беспокойтесь :mrgreen:

Какие причины недовольства соседей?
Айтишники сильно по клавишам лупят?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:56

UA "шастают тут всякие, сорют:)", решил вопрос знакомством с домовым активистом и сдачей чепуховых сумм на благоустройство дома с некой периодичностью (действительно тратили на благоустройство и сдавал не только я)
budmix_org
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