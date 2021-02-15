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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 січ, 2022 15:38
Bolt написав:
Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.
Ну, що ж, ризикніть. І ваш нинішній клієнт бавитиметься шампусіком на квартирі іншого орендодавця, а ви втратите предмет заздрощів у вигляді двокілограмової склотари. Зараз такий час, що головне - не злякати "звіра". А ось із середини березня можете уже зняти власну нервову напругу шляхом мстивих повідомлень винаймачу житла щодо підвищення орендного акцизу на шампанське.
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ihorkyiv
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Додано: Пон 31 січ, 2022 17:06
ihorkyiv написав: Bolt написав:
Заметил, что мой квартирант балуется шампусиком по 2 кг, нужно срочно поднимать аренду.
Ну, що ж, ризикніть. І ваш нинішній клієнт бавитиметься шампусіком на квартирі іншого орендодавця, а ви втратите предмет заздрощів у вигляді двокілограмової склотари. Зараз такий час, що головне - не злякати "звіра". А ось із середини березня можете уже зняти власну нервову напругу шляхом мстивих повідомлень винаймачу житла щодо підвищення орендного акцизу на шампанське.
Так я і чекаю кінця опалювального сезону. Троха накинути полюбому тре в межах інфляції, не кажу реальної, принаймні офіційної.
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Bolt
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:22
С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?
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budmix_org
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:35
budmix_org написав:
С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?
Думаю тарифы для коммерции и населения в скором времени в практически выровняются.
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UA
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Додано: Чет 03 лют, 2022 20:32
budmix_org написав:
С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?
Жилой фонд может мало чего предложить, квартиры под офисы неудобны, комнаты 10-18м2 для нескольких человек тесноваты, для большого офиса нужны соответствующик помещения, опажять же парковка, если вдруг в спокойном дворике хрущевки появится движ из десятка машин соседи замучают жалобами все инстанции. Или вы про частный сектор? Там такое возможно но локация, офис должен быть рядом с метро или другим транспортом, в ЧС с этим напряжёнка.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 22:11
И частный сектор и хрущобы вполне подходит для небольших арендаторов (5-10 сотрудников) . Недовольство соседей понятно, но вариант вполне реальный. арендовал треху для телефонных продажников около 3х лет (пока не вышел из бизнеса), было дешевле офиса в той же локации существенно (тогда ещё и тарифы так не отличались на комуналь). Насчёт того, что тарифы жилого сравняются с коммерческими при зелёных не верю, уж слишком непопулярный шаг.
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budmix_org
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:42
budmix_org написав:
С такими счетами за электричество и отопление как сейчас получают арендаторы офисов, есть смысл снимать жилой фонд (кому не надо клиентов постоянно в офисе принимать). И как мне кажется, явление должно быть довольно массовым. Что думаете, коллеги?
Есть такое. Знаю владельца небольшой IT компании которая или купила или арендовала целый этаж из 9 квартир на 500+ м2 под офис в новом жилом доме у метро на левом берегу Киева.
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eastpak
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:02
budmix_org написав:
И частный сектор и хрущобы вполне подходит для небольших арендаторов (5-10 сотрудников) . Недовольство соседей понятно, но вариант вполне реальный. арендовал треху для телефонных продажников около 3х лет (пока не вышел из бизнеса), было дешевле офиса в той же локации существенно (тогда ещё и тарифы так не отличались на комуналь). Насчёт того, что тарифы жилого сравняются с коммерческими при зелёных не верю, уж слишком непопулярный шаг.
Сравняются. Тут не беспокойтесь
Какие причины недовольства соседей?
Айтишники сильно по клавишам лупят?
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UA
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:56
UA "шастают тут всякие, сорют:)", решил вопрос знакомством с домовым активистом и сдачей чепуховых сумм на благоустройство дома с некой периодичностью (действительно тратили на благоустройство и сдавал не только я)
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