vitaliian написав:в основном из-за запаркованного двора. В доме где живёт мой отец на первом этаже чистка подушек, у них несколько авто типа газелек, которые занимают 6 паркомест. В годы когда этот бизнес только появился за паркоместа ещё не дрались, а сейчас если займете "чьё то" место ночью без предупреждения порежут шины. Многим резали. К счастью я в том дворе не живу, но если бы жил скорее всего съехал, против 20 дебилов сложно воевать "война" может стоить соженного авто. Я же не буду жечь их авто в ответ, тем и пользуются.
По факту вечером ни пожарка ни скорая заехать не смогут, банально негде развернуться.
В чём проблема жечь их авто в ответ?
Облили два колеса бензином и всё.
Покрышки горят хорошо