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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2173217421752176
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:26

  vitaliian написав:
  UA написав:Какие причины недовольства соседей
в основном из-за запаркованного двора. В доме где живёт мой отец на первом этаже чистка подушек, у них несколько авто типа газелек, которые занимают 6 паркомест. В годы когда этот бизнес только появился за паркоместа ещё не дрались, а сейчас если займете "чьё то" место ночью без предупреждения порежут шины. Многим резали. К счастью я в том дворе не живу, но если бы жил скорее всего съехал, против 20 дебилов сложно воевать "война" может стоить соженного авто. Я же не буду жечь их авто в ответ, тем и пользуются.

По факту вечером ни пожарка ни скорая заехать не смогут, банально негде развернуться.

В чём проблема жечь их авто в ответ?
Облили два колеса бензином и всё.
Покрышки горят хорошо :mrgreen:
UA
 
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