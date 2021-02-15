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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2173217421752176
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:26

  vitaliian написав:
  UA написав:Какие причины недовольства соседей
в основном из-за запаркованного двора. В доме где живёт мой отец на первом этаже чистка подушек, у них несколько авто типа газелек, которые занимают 6 паркомест. В годы когда этот бизнес только появился за паркоместа ещё не дрались, а сейчас если займете "чьё то" место ночью без предупреждения порежут шины. Многим резали. К счастью я в том дворе не живу, но если бы жил скорее всего съехал, против 20 дебилов сложно воевать "война" может стоить соженного авто. Я же не буду жечь их авто в ответ, тем и пользуются.

По факту вечером ни пожарка ни скорая заехать не смогут, банально негде развернуться.

В чём проблема жечь их авто в ответ?
Облили два колеса бензином и всё.
Покрышки горят хорошо :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:23

  UA написав:В чём проблема жечь их авто в ответ
надеюсь вы так шутите. Есть 2 типа людей, одним дашь по носу и они успокоятся понимая что амбиции надо поумерить, а другие будут с ножом под подъездом выжидать. Потому что считают что сами могут жечь какое угодно авто, а когда им в ответ сожгут, то это оскорбление, кровная месть и топор войны.

Ради паркоместа нанимать себе охрану за пару куе? Оно того не стоит. Если в доме живёт несколько неадекватов такого уровня 100% надо менять локацию. Одного или двух ещё можно дружным коллективом зачморить, но не больше.

Это кстати одна из причин за что люблю пригород, там борзых мало, мне за 11 лет не встречались. Потому что все примерно одного уровня достатка, не политики и не прокуроры, и без особых амбиций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vitaliian написав:
  UA написав:В чём проблема жечь их авто в ответ
надеюсь вы так шутите. Есть 2 типа людей, одним дашь по носу и они успокоятся понимая что амбиции надо поумерить, а другие будут с ножом под подъездом выжидать. Потому что считают что сами могут жечь какое угодно авто, а когда им в ответ сожгут, то это оскорбление, кровная месть и топор войны.

Ради паркоместа нанимать себе охрану за пару куе? Оно того не стоит. Если в доме живёт несколько неадекватов такого уровня 100% надо менять локацию. Одного или двух ещё можно дружным коллективом зачморить, но не больше.

Это кстати одна из причин за что люблю пригород, там борзых мало, мне за 11 лет не встречались. Потому что все примерно одного уровня достатка, не политики и не прокуроры, и без особых амбиций.


Так это в хруще значит живут политики/прокуроры, неадекваты, которые авто жгут?
Faceless
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