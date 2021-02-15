Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:23

UA написав: В чём проблема жечь их авто в ответ В чём проблема жечь их авто в ответ

надеюсь вы так шутите. Есть 2 типа людей, одним дашь по носу и они успокоятся понимая что амбиции надо поумерить, а другие будут с ножом под подъездом выжидать. Потому что считают что сами могут жечь какое угодно авто, а когда им в ответ сожгут, то это оскорбление, кровная месть и топор войны.Ради паркоместа нанимать себе охрану за пару куе? Оно того не стоит. Если в доме живёт несколько неадекватов такого уровня 100% надо менять локацию. Одного или двух ещё можно дружным коллективом зачморить, но не больше.Это кстати одна из причин за что люблю пригород, там борзых мало, мне за 11 лет не встречались. Потому что все примерно одного уровня достатка, не политики и не прокуроры, и без особых амбиций.