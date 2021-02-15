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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:26
vitaliian написав: UA написав:
Какие причины недовольства соседей
в основном из-за запаркованного двора. В доме где живёт мой отец на первом этаже чистка подушек, у них несколько авто типа газелек, которые занимают 6 паркомест. В годы когда этот бизнес только появился за паркоместа ещё не дрались, а сейчас если займете "чьё то" место ночью без предупреждения порежут шины. Многим резали. К счастью я в том дворе не живу, но если бы жил скорее всего съехал, против 20 дебилов сложно воевать "война" может стоить соженного авто. Я же не буду жечь их авто в ответ, тем и пользуются
.
По факту вечером ни пожарка ни скорая заехать не смогут, банально негде развернуться.
В чём проблема жечь их авто в ответ?
Облили два колеса бензином и всё.
Покрышки горят хорошо
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:23
UA написав:
В чём проблема жечь их авто в ответ
надеюсь вы так шутите. Есть 2 типа людей, одним дашь по носу и они успокоятся понимая что амбиции надо поумерить, а другие будут с ножом под подъездом выжидать. Потому что считают что сами могут жечь какое угодно авто, а когда им в ответ сожгут, то это оскорбление, кровная месть и топор войны.
Ради паркоместа нанимать себе охрану за пару куе? Оно того не стоит. Если в доме живёт несколько неадекватов такого уровня 100% надо менять локацию. Одного или двух ещё можно дружным коллективом зачморить, но не больше.
Это кстати одна из причин за что люблю пригород, там борзых мало, мне за 11 лет не встречались. Потому что все примерно одного уровня достатка, не политики и не прокуроры, и без особых амбиций.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:47
vitaliian написав: UA написав:
В чём проблема жечь их авто в ответ
надеюсь вы так шутите. Есть 2 типа людей, одним дашь по носу и они успокоятся понимая что амбиции надо поумерить, а другие будут с ножом под подъездом выжидать. Потому что считают что сами могут жечь какое угодно авто, а когда им в ответ сожгут, то это оскорбление, кровная месть и топор войны.
Ради паркоместа нанимать себе охрану за пару куе? Оно того не стоит. Если в доме живёт несколько неадекватов такого уровня 100% надо менять локацию. Одного или двух ещё можно дружным коллективом зачморить, но не больше.
Это кстати одна из причин за что люблю пригород, там борзых мало, мне за 11 лет не встречались. Потому что все примерно одного уровня достатка, не политики и не прокуроры, и без особых амбиций.
Так это в хруще значит живут политики/прокуроры, неадекваты, которые авто жгут?
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Додано: Суб 05 лют, 2022 05:39
Faceless О том где живут политики/прокуроры я не писал ничего, это ваша парафия, зачем меня перекручивать? Я написал где они не живут - в человейниках пригорода. Это не престижно даже на данном форуме, над ними учитывая их статус, тем более будут смеяться.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 19:00
vitaliian написав:Faceless О том где живут политики/прокуроры я не писал ничего, это ваша парафия, зачем меня перекручивать? Я написал где они не живут - в человейниках пригорода. Это не престижно даже на данном форуме, над ними учитывая их статус, тем более будут смеяться.
Вы сами написали про быков в доме, где ващи родители, сто могут машину сжечь, а потом написали, что такие быки - это прокуроры и политики, и в Ирпене таких не водится. Сами перечитайте выше.
Также ваша логика и про однородность соседей по социальному слою хромает на обе ноги. В Ирпене, она у вас однородная, и нет "быков-политиков-прокуроров". Потом выясняется, что их и и в старых домах в Киеве нет, типа западло им. Но в Ирпене мир и покой, а в старом доме в Киеве, как вы привели - машины жгут.
Далее, в Ирпене, якобы, очень платежеспособная публика, по вашим словам (и вы это всегда противопоставляете Киеву). Одновременно, по вашим же словам, новострой в Киеве намного дороже, чем Ирпень. Так что, публика в киевских новостроях, которые дороже, беднее ирпенской? И в Ирпене она якобы однородна, а в типичнрм киевском новострое комфорт-класса (соответственно, там тоже не будет политиков/прокуроров, не тот уровень) типа неоднородна?
Как-то много у вас нестыковок
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:22
Faceless написав:
Потом выясняется, что их и и в старых домах в Киеве нет, типа западло им
дайте цитату где это выясняется и хоть что то написанное мной про Киев.
Данный пост был про город, где живут мои родители (не Киев) viewtopic.php?p=5389882#p5389882
Да ветка про Киев я знаю, но и пример был не для обсуждения других городов (я этот другой город поэтому не называл, чтобы избежать срачь "причем тут мухосранск") пример был в продолжении темы проблем с коммерцией в жилом фонде, которые везде одинаковые.
Здесь про нехороших людей и пригородviewtopic.php?p=5390266#p5390266
Заметьте я не говорил что политики или прокуроры нехорошие люди, я говорил что в многоквартных пригородах их нет, это значит никто не давит своим статусом в случае конфликта. Могут другим надавить, угрозами, морду набить, машину сжечь, но не статусом.
Faceless написав:
Так это в хруще значит живут политики/прокуроры, неадекваты, которые авто жгут?
так же прошу мою цитату о том где живут политики и прокуроры.
и что именно они жгут авто.
vitaliian написав:
Я написал где они не живут - в человейниках пригорода. Это не престижно даже на данном форуме, над ними учитывая их статус, тем более будут смеяться.
о том где живут политики и прокуроры Я НЕ ПИСАЛ НИЧЕГО.
Соответственно, я не писал, что это они поджигают авто, если я не знаю где они живут, откуда я могу знать что это они поджигатели, по визиткам яроша?
не могу понять, зачем вы за меня домысливаете то, чего я не писал?
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Додано: Суб 05 лют, 2022 22:52
Faceless написав:
Также ваша логика и про однородность соседей по социальному слою хромает на обе ноги. В Ирпене, она у вас однородная, и нет "быков-политиков-прокуроров". Потом выясняется, что их и и в старых домах в Киеве нет, типа западло им.
А где компактно селятся быки-политики-прокуроры?
Кроме Новолипок естественно. Это всем известная резервация.
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