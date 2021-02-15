Додано: Суб 05 лют, 2022 19:00

vitaliian написав: Faceless О том где живут политики/прокуроры я не писал ничего, это ваша парафия, зачем меня перекручивать? Я написал где они не живут - в человейниках пригорода. Это не престижно даже на данном форуме, над ними учитывая их статус, тем более будут смеяться.

Вы сами написали про быков в доме, где ващи родители, сто могут машину сжечь, а потом написали, что такие быки - это прокуроры и политики, и в Ирпене таких не водится. Сами перечитайте выше.Также ваша логика и про однородность соседей по социальному слою хромает на обе ноги. В Ирпене, она у вас однородная, и нет "быков-политиков-прокуроров". Потом выясняется, что их и и в старых домах в Киеве нет, типа западло им. Но в Ирпене мир и покой, а в старом доме в Киеве, как вы привели - машины жгут.Далее, в Ирпене, якобы, очень платежеспособная публика, по вашим словам (и вы это всегда противопоставляете Киеву). Одновременно, по вашим же словам, новострой в Киеве намного дороже, чем Ирпень. Так что, публика в киевских новостроях, которые дороже, беднее ирпенской? И в Ирпене она якобы однородна, а в типичнрм киевском новострое комфорт-класса (соответственно, там тоже не будет политиков/прокуроров, не тот уровень) типа неоднородна?Как-то много у вас нестыковок