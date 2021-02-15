Додано: Нед 06 лют, 2022 19:13

В последнее время много пишут о том что много недвиги скупали из за рубежа, может они и у нас подсуетились на рынке аренды, наняли у нас дизайнеров , привезли с Европы б у мебели , у них этого добра завались , почти за даром ,навряд ли они покупали бы новую для аренды, но это как вариант для их публики , неучтенных денег и в Европе тоже хватает, и все равно где то их надо пристраивать , а у нас проходной двор , заходи кто хочет. Согласен с Вами что может и и на безвизе кто то намутил деньжат , но размах ..., может кто из наших нардепов прячут деньги в недвигу и им даже не важно рентабельность , деньги делаются на другом..