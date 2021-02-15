RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2174217521762177
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В последнее время много пишут о том что много недвиги скупали из за рубежа, может они и у нас подсуетились на рынке аренды, наняли у нас дизайнеров , привезли с Европы б у мебели , у них этого добра завались , почти за даром ,навряд ли они покупали бы новую для аренды, но это как вариант для их публики , неучтенных денег и в Европе тоже хватает, и все равно где то их надо пристраивать , а у нас проходной двор , заходи кто хочет. Согласен с Вами что может и и на безвизе кто то намутил деньжат , но размах ..., может кто из наших нардепов прячут деньги в недвигу и им даже не важно рентабельность , деньги делаются на другом..
SerDem
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.12.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:37

  SerDem написав:Давайте вернемся к теме форума , кто где живет - оставим в покое , все люди одинаковые . Предлагаю обсудить -от куда взялись огромное количество квартир с великолепными ремонтами. На наши доходы от аренды . которые были эти годы , отложить 600000 гр для ремонта 1-к квартиры было бы реально лет через 200 , а тут буквально за 3 года все поменялось- такое впечатление что какие то инопланетяне переселились в киев , не украинцы с рай центров, там таких средств нет, так откуда БАБКИ , кто может что сказать ..?Посмотрите ремонты на ОЛХ---и не только

Дозвольте запитати - а звідки статистика щодо ремонтів???
Скільки квартир з суперпуперемонтами на лун.уа???
5%??
10%???

Без точних цифрових даних - немає про що говорити. З тим же успіхом одна обліківка постійно сверджує, що найкраще місце для проживання і роботи в Києві - це Ірпінь, Бровари і т.п.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22619
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .
SerDem
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.12.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31155
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 7468 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:12

  Faceless написав:
SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего

а мне интересен вот этот момент:
" и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами"
хотелось бы увидеть конкретные примеры)
Прохожий
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 05.06.13
Подякував: 840 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:32

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего

а мне интересен вот этот момент:
" и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами"
хотелось бы увидеть конкретные примеры)

Квартира в хорошому місці і з хорошим ремонтом - здається за ринковою ціною за один-два тижня.
Якщо це не так, значить, не виконуються або перший, або другий пункти (або обидва - одночасно))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22619
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2174217521762177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9428, 9429, 9430
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94292 15389931
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 23:27
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
940 1390185
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 13:00
kingkongovets
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 256558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1109)
06.02.2022 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.