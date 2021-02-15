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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2174217521762177
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В последнее время много пишут о том что много недвиги скупали из за рубежа, может они и у нас подсуетились на рынке аренды, наняли у нас дизайнеров , привезли с Европы б у мебели , у них этого добра завались , почти за даром ,навряд ли они покупали бы новую для аренды, но это как вариант для их публики , неучтенных денег и в Европе тоже хватает, и все равно где то их надо пристраивать , а у нас проходной двор , заходи кто хочет. Согласен с Вами что может и и на безвизе кто то намутил деньжат , но размах ..., может кто из наших нардепов прячут деньги в недвигу и им даже не важно рентабельность , деньги делаются на другом..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:37

  SerDem написав:Давайте вернемся к теме форума , кто где живет - оставим в покое , все люди одинаковые . Предлагаю обсудить -от куда взялись огромное количество квартир с великолепными ремонтами. На наши доходы от аренды . которые были эти годы , отложить 600000 гр для ремонта 1-к квартиры было бы реально лет через 200 , а тут буквально за 3 года все поменялось- такое впечатление что какие то инопланетяне переселились в киев , не украинцы с рай центров, там таких средств нет, так откуда БАБКИ , кто может что сказать ..?Посмотрите ремонты на ОЛХ---и не только

Дозвольте запитати - а звідки статистика щодо ремонтів???
Скільки квартир з суперпуперемонтами на лун.уа???
5%??
10%???

Без точних цифрових даних - немає про що говорити. З тим же успіхом одна обліківка постійно сверджує, що найкраще місце для проживання і роботи в Києві - це Ірпінь, Бровари і т.п.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:12

  Faceless написав:
SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего

а мне интересен вот этот момент:
" и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами"
хотелось бы увидеть конкретные примеры)
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:32

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
SerDem написав:Жили года 3-4 норм. Люди вообще на ОЛХ не выходил , но хорошо помнил какие квартиры с каким ремонтом выставлялись в аренду года 3-4 назад. Статистикой , вычислениями , специально не занимался , просто делал у себя ремонт , как бы срочный , потом окунулся в тему на ОЛХ , сейчас вижу что по уровню ремонтов и мебилировки больше половины , а может и 2/3 это очень отличается от прежнего уровня и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами. Решил поделиться с народом , раньше помню этот форум был очень интересный .


Дайте хоть примеры, что считать хорошими ремонтами. Потому как на продажу посмотришь - и выбрать не из чего

а мне интересен вот этот момент:
" и при чем по цене все ниже и ниже , и все равно не сдаются месяцами"
хотелось бы увидеть конкретные примеры)

Квартира в хорошому місці і з хорошим ремонтом - здається за ринковою ціною за один-два тижня.
Якщо це не так, значить, не виконуються або перший, або другий пункти (або обидва - одночасно))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 05:23

  SerDem написав:Давайте вернемся к теме форума , кто где живет - оставим в покое , все люди одинаковые . Предлагаю обсудить -от куда взялись огромное количество квартир с великолепными ремонтами. На наши доходы от аренды . которые были эти годы , отложить 600000 гр для ремонта 1-к квартиры было бы реально лет через 200 , а тут буквально за 3 года все поменялось- такое впечатление что какие то инопланетяне переселились в киев , не украинцы с рай центров, там таких средств нет, так откуда БАБКИ , кто может что сказать ..?Посмотрите ремонты на ОЛХ---и не только


Заробитчане ломанулись в "чистильщики обуви".
rjkz
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  #<1 ... 2174217521762177
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