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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:48
Спасибо за комент. Посмотрите аренду в OLX самостоятельно , извиняюсь что не знаю Ваших требований . Каждому как говорится , - своё нравится . Как по мне , у меня планки средние. Там уровень ремонта у2/3 хороший ,а цены на аренду в этих вариантах как бы невысокие , отобьются может через лет 100 или больше, учитывая затраты на ремонт и мебель, для меня вопрос почему люди пошли по такому затратному пути..
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SerDem
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:25
SerDem написав:С другой стороны зачем заробитчанину покупать квартиру в Киеве ,как вложение денег или для сдачи в аренду, если ему выгоднее купить где то по месту новой работы , и перевезти туда свою семью , - цены наверное уже уже одинаковые , и не платить за аренду или жить в вагончике , остаются только как вариант – это ИНОПЛАНЕТЯНЕ , надо ждать колонизации как в войне миров… cohan[/b]
иметь недвигу в новострое под сдачу в киеве - популярный бизнес украинского среднего класса вне зависимости от места работы, или постоянного проживания, в 15-17 в киевский котлован можно было впрыгнуть практически по цене аналогичного новостроя на периферии и многие ею воспользовались
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